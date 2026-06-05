Curaçao heeft zich onder leiding van bondscoach Dick Advocaat voor het eerst geplaatst voor het WK voetbal. Vanaf het eiland vertelt hij over zijn ervaringen met de nationale ploeg. Aan het begin van zijn avontuur moest hij wel even wennen.

Advocaat heeft al een hoop teams onder zijn hoede gehad in zijn trainerscarrière, maar Curaçao was met geen van hen te vergelijken. "Nou, er zijn hier dingen in het begin gebeurd die ik normaal nooit zou accepteren", vertelt hij in De Oranjezomer.

"Zoals de bus. Er zitten alleen maar gaten in. Daar waai je uit", geeft hij als voorbeeld. "De boxen", vult assistent-trainer Cor Pot aan. Advocaat lacht. "De muziek", zegt hij. "Dat is niet onze muziek. En dat gebeurt ook op de dag van de wedstrijd."

'Geweldig om te zien'

De sfeer tussen de spelers is altijd een groot feest. "Ik ben maar uit de kleedkamer gelopen en heb me er niet meer aan gestoord. Ik vond het geweldig om te zien, maar dat moet je niet altijd toegeven natuurlijk", zegt de bondscoach. "Maar wat ze gepresteerd hebben is ongekend. En de blijheid ook voor het eiland, dat is geweldig."

Advocaat merkt ook dat op Curaçao niet alles door de bond geregeld wordt. "Nu moet je alles zelf doen. Het is natuurlijk gewoon een hele aparte ervaring. En een afsluiting met het WK, wat je normaal gesproken nooit meer meemaakt."

WK voetbal

Op 14 juni speelt The Blue Wave de eerste wedstrijd op het WK tegen het sterke Duitsland. Daarvoor staat er nog een uitzwaaiwedstrijd op de planning tegen Aruba. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Ecuador en Ivoorkust.

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