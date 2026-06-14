Het WK gaat voor Curaçao zondag na een hoop voorpret eindelijk beginnen. Het land wordt dan de kleinste deelnemer ooit op een wereldkampioenschap, maar ook Dick Advocaat gaat geschiedenis schrijven. De bondscoach pakt namelijk een record af dat dit WK al twee keer is gebroken.

Het WK is met 48 landen en 104 wedstrijden de grootste editie ooit en dus zullen er de komende weken flink wat records sneuvelen. Eén record gaat zondag in de negende wedstrijd van het toernooi al voor de derde keer gebroken worden. Otto Rehhagel was sinds 2010 namelijk de oudste bondscoach die ooit actief was op het WK, maar daar kwam bij de openingswedstrijd van dit toernooi al direct verandering in.

Rehhagel was in 2010 de bondscoach van Griekenland en was tijdens de laatste wedstrijd van dat land op het WK 71 jaar en 317 dagen oud. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, was tijdens de openingswedstrijd tegen Mexico 74 jaar en 62 dagen oud. Lang hield hij het record echter niet, want bij de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië was hij het alweer kwijt aan zijn Tsjechische collega Miroslav Koubek, die 74 jaar en 284 dagen oud is.

Dick Advocaat

Koubek gaat het record op zijn beurt echter ook niet lang vasthouden. Dat komt allemaal door Advocaat. De Nederlandse bondscoach plaatste zich met Curaçao voor het WK en dat land speelt op zondag tegen Duitsland. Advocaat is dan precies 78 jaar oud en 260 dagen oud en passeert daarmee Broos en Koubek met gemak. Er zal ook niemand zijn die de Nederlander inhaalt dit WK.

Curaçao speelt de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust op 25 juni en na dat duel zal het record dus op 78 jaar en 275 dagen staan. Als de WK-debutant de knock-outfase haalt dan kan de Nederlandse coach het record daarin nog scherper gaan stellen.

Oudste winnende bondscoach op WK

Doordat Broos en Koubek hun eerste WK-wedstrijd allebei verloren, is Rehhagel wel nog altijd de oudste bondscoach die een wedstrijd wist te winnen. Met de Grieken versloeg hij in 2010 Nigeria tijens de groepsfase. Ook dat record kan hij zondag kwijtraken, maar dan zal Advocaat met Curaçao wel moeten stunten tegen Duitsland.

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