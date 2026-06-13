De kleinste deelnemer bij het WK voetbal 2026 én met de oudste bondscoach: Curaçao is spraakmakend. Het eiland in de Caraïbische Zee is beretrots op zijn voetballers. Met bondscoach Dick Advocaat (78) aan het roer lijkt alles mogelijk. Trots en optimisme klinken ook door in het volkslied van Curaçao. Check hier de tekst van 'Himno di Kòrsou'.

Alhoewel Curaçao een onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden, zal menig bewoner van het Europese deel daarvan de tekst en melodie van die hymne niet meteen herkennen. Himno di Kòrsou (waarbij Kòrsou de naam is van Curaçao in de eilandstaal Papiaments) is op 26 juli 1978 verheven tot volkslied.

De tekst van de hymne onderging diverse wijzigingen. Een oerversie had bijvoorbeeld de titel Den Tur Nashon en kwam uit de pen van de Nederlandse frater Radulphus Hermus, in 1898. De melodie is geschreven door frater Candidus Nouwens, in 1930.

Himno di Kòrsou

Zoals wel meer volksliederen bevat Himno di Kòrsou ook voor de meest vaderlandslievende eilandbewoners (en de diaspora) iets te veel coupletten. Alles onthouden is wel erg veel gevraagd. In 2003 kwam de overheid met een protocol om het iedereen wat makkelijker te maken. Het is oké om alleen de eerste twee en laatste twee coupletten te zingen.

Wel is er een strenge voorwaarde: de Papiamentstalige versie moet bij officiële gelegenheden worden gezongen.

De tekst van het volkslied van Curaçao

Lanta nos bos ban kanta - Laat ons onze stem verheffen en zingen

grandesa di Kòrsou; - over de grootsheid van Curaçao;

Kòrsou, isla chikitu, - Curaçao, klein eiland,

baranka den laman! - een rots in de zee!

Kòrsou, nos ta stima bo - Curaçao, wij houden van jou

ariba tur nashon. - boven alle naties.

Bo gloria nos ta kanta - Uw glorie bezingen wij

di henter nos kurason. - met heel ons hart.

Nos pueblo tin su lucha, - Ons volk heeft zijn strijd,

ma semper nos tin fe - maar wij hebben altijd vertrouwen

di logra den tur tempu - om steeds te bereiken

viktoria ku trabou! - overwinning door arbeid!

Ban duna di nos parti - Laten wij ons steentje bijdragen

p'e isla prosperá. - aan de voorspoed van het eiland.

Laga nos uni forsa - Laten wij onze krachten bundelen

p'asina triumfá. - zodat wij kunnen triomferen.

Nos patria nos ta demonstrá - Aan ons vaderland tonen wij

onor i lealdat, - eer en trouw,

meskos na e bandera - evenals aan de vlag

union di nos nashon. - de eenheid van onze natie.

Nos bida lo ta poko - Ons leven zou weinig zijn

pa duna nos pais, - om te geven voor ons land,

luchando uní pa libertat, - samen strijdend voor vrijheid,

amor i komprenshon. - liefde en begrip.



I ora nos ta leu fo'i kas - En wanneer wij ver van huis zijn

nos tur ta rekordá - denken wij allemaal terug aan

Kòrsou, su solo i playanan, - Curaçao, zijn zon en stranden,

orguyo di nos tur. - de trots van ons allen.

Laga nos gloria Kreador - Laten wij onze Schepper loven

tur tempu i sin fin, - altijd en voor eeuwig,

k'El a hasi nos digno - omdat Hij ons waardig heeft gemaakt

di ta yu di Kòrsou! - om een kind van Curaçao te zijn!

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