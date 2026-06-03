Het WK voetbal is duurder dan ooit. Tickets voor de wedstrijden gaan meerdere malen over de kop en zijn voor de gemiddelde fan nauwelijks meer te betalen. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico brengt ook nog immense reiskosten met zich mee. Bij titelkandidaat Frankrijk is er zelfs in de selectie een discussie ontstaan over de toegewezen kaarten voor vrienden en familie.

Volgens de krant L'Equipe sprak voorzitter Philippe Diallo van de Franse voetbalbond dinsdag met de spelers in Clairefontaine, waar het team zich voorbereidt en president Emmanuel Macron ontving. Diallo stelde voor dat elke speler twee gratis tickets zou krijgen en de optie om nog zes extra te kopen, wat neerkomt op acht kaarten per speler. Dit aanbod werd door de groep als onvoldoende beschouwd, wat leidde tot een nieuwe ruzie.

Ondanks de discussie verschenen de spelers na de vergadering wel bij een evenement met de sponsors van het nationale team. Achter de schermen heerst echter het gevoel dat een akkoord over dit heikele punt nog ver weg is.

Wedstrijdpremies

De bijeenkomst diende ook om de kwestie van de wedstrijdpremies te bespreken, een onderwerp dat in het verleden al voor onvrede zorgde. In maart had de FFF de spelers gevraagd in te stemmen met een verlaging van de te ontvangen bonussen op het WK. De oplossing zou kunnen zijn om geen bonussen uit te betalen vóór de halve finales, wat zou leiden tot een hogere premie in de beslissende fase van de competitie.

Frankrijk in Groep I

Frankrijk zit in Groep I van het WK, samen met Irak, Noorwegen en Senegal. De openingswedstrijd van de Fransen staat gepland voor 16 juni, tegen Senegal, in New Jersey. Vorig WK reikte Les Bleus tot de finale, waarin Argentinië na strafschoppen de baas was.

Grote namen

Kylian Mbappé is op papier de sterspeler van de Fransen, maar beleefde een wisselvallig seizoen bij Real Madrid. PSG-sterren Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Warren Zaire-Emery en Lucas Hernandez hebben een veel beter seizoen achter de rug met Champions League-winst. Dembélé won ook nog eens de Gouden Bal.

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