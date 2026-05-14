Didier Deschamps, de bondscoach van Frankrijk, heeft de 26-koppige selectie van de Franse ploeg voor het WK voetbal bekendgemaakt. De vice-wereldkampioen van 2022 gaat natuurlijk met grote ster Kylian Mbappé naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een ploeggenoot van de aanvaller bij Real Madrid ontbreekt opmerkelijk genoeg.

De grote afwezige in de definitieve selectie van Frankrijk is Eduardo Camavinga, de middenvelder van Real Madrid. Ook Randal Kolo Muani, aanvaller van Tottenham, en Lucas Chevalier (doelman van PSG) ontbreken. Lens-keeper Robin Risser is wel opgeroepen, net als Jean-Philippe Mateta en Maxence Lacroix van Crystal Palace.

Grote sterren

De vice-wereldkampioenen van 2022 en winnaars van 2018 worden aangevoerd door sterren als Ousmane Dembélé (PSG) Kylian Mbappé en William Saliba, de ijzersterke centrale verdediger van Arsenal. Frankrijk zit in groep I van het WK en begint het toernooi op 16 juni tegen Senegal. De tweede speeldag is op 22 juni tegen Irak en de derde groepswedstrijd van les bleus is op 26 juni tegen Noorwegen.

Bekijk hieronder de 26 spelers die door Deschamps zijn geselecteerd voor het WK.

Keepers: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennes)

Verdedigers: Dayot Upamecano (Bayern München), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), William Saliba (Arsenal), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace).

Middenvelders: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Roma), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Aanvallers: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola (allen PSG), Michael Olise (Bayern München), Rayan Cherki (Manchester CIty), Marcus Thuram (Internazionale), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

'Mijn gedachten zijn bij hem'

Bondscoach Deschamps gaf toe dat hij verwacht 'sommige mensen teleur te stellen'. "Ik zit in een professionele omgeving, maar ik ben ook een mens. Ik ben me ervan bewust dat ik sommige mensen zal teleurstellen. Maar dat hoort bij de competitie", zei de trainer. "Mijn gedachten zijn vooral bij Hugo Ekitiké", zei hij, verwijzend naar de aanvaller van Liverpool die een gescheurde achillespees opliep.

Ambitie

De coach stak zijn ambitie ook niet onder stoelen of banken. "Er is geen druk, maar wel de eis om tot de favorieten te behoren, uiteraard. Er zijn nog zes of zeven andere teams. Het is de grootste competitie, de besten zijn er. De verwachtingen zijn hooggespannen. Frankrijk staat al acht jaar in de top drie van de FIFA-ranking", merkte hij op.

