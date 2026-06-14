Op het WK voetbal worden er zoals altijd een hoop veranderingen doorgevoerd. Eén daarvan is goed zichtbaar bij de scheidsrechters, waaronder Danny Makkelie. Zij dragen tijdens dit toernooi namelijk allerlei apparatuur op hun hoofd. Hier lees je wat het is en waar het voor dient.

Het was bij de eerste wedstrijd van het WK direct een opvallend beeld. De Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio heeft weinig haar meer op zijn hoofd, maar ter compensatie was er daar wel allerlei apparatuur te vinden.

Uiteraard heeft de arbiter zoals altijd een microfoon zodat hij met zijn assistenten en de VAR kan praten. Aan zijn oor hing echter ook een ander soort apparaatje. Dat is een kleine camera en die gaan we bij alle wedstrijden tijdens dit WK zien.

Dat is een primeur in de geschiedenis van het WK, want nooit eerder droegen de arbiters een camera. Met het apparaat werd vorig jaar tijdens het WK voor clubs al getest en dat experiment beviel dusdanig goed dat besloten is de camera's ook tijdens het wereldkampioenschap voor landen te gaan gebruiken.

De beelden van de camera kunnen door tijdens de wedstrijden ook worden uitgezonden. Op die manier krijgen kijkers een beter beeld van hoe het is voor een scheidsrechter om een beslissing te nemen. Het wordt echter niet alleen gebruikt voor momenten waarop hij een moeilijk besluit heeft moeten nemen. Ook bij kansen of doelpunten gaan de beelden getoond worden.

Ook bij Nederland - Japan

Ook Danny Makkelie droeg het apparaat eerder. Hij is de enige Nederlandse scheidsrechter op dit toernooi. Makkelie werd aangesteld voor het eerste duel van gastland de Verenigde Staten op het WK tegen Paraguay en droeg meteen de volledige headset. Makkelie floot vorig jaar op de WK voor clubs en weet hoe het is om de camera bij zich te dragen.

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