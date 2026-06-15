De FIFA heeft een onderzoek ingesteld op het WK voetbal naar een van de vele scheidsrechters. Vlak voor het duel Duitsland - Curaçao kwam assistent-VAR Shaun Evans in beeld tijdens het voorstelrondje. Hij had zijn rechterhand in een opvallende houding op zijn bovenbeen geplaatst en met het teken beeldde hij iets uit. Het kán simpelweg 'oké' betekenen of een grapje zijn, maar veel mensen zien er een racistische uiting in.

Update 16 juni: de FIFA heeft uitspraak gedaan over het omstreden gebaar van Evans. Lees meer in het artikel hieronder.

Het bizarre incident vond plaats vlak voor de wedstrijd waarin Duitsland Curaçao met een overtuigende 7-1 versloeg. Op het moment dat de regisseur van de uitzending overschakelde naar de VAR-ruimte, stak Evans zijn hand op en maakte een gebaar dat meteen werd opgepakt en viraal ging op sociale media.

O cidadão no VAR de Alemanha e Curaçao fez um gesto com as mãos que é associado a um símbolo de supremacia branca.



Que bizarrice. pic.twitter.com/dEePXDPeyd — TB 🇧🇷 (@TottenhamBrasil) June 14, 2026

W en P

Het gaat om een teken waarbij duim en wijsvinger elkaar raken, terwijl de overige drie vingers gestrekt zijn. Het teken is de laatste jaren overgenomen door extreemrechtse groeperingen. De drie gestrekte vingers symboliseren de letter 'W' (White), terwijl de cirkel die duim en wijsvinger vormen met de lijn van de hand de letter 'P' (Power) vormt, wat samen de racistische boodschap 'White Power' uitdraagt.

'Deze official mag geen verdere rol meer spelen'

De organisatie Fare, die al jaren strijdt tegen discriminatie en ongelijkheid in het voetbal, reageerde meteen met een ferme verklaring. 'Waarom gebruikt de VAR-official dit symbool op een mondiaal voetbaltoernooi, en ook nog eens precies op het moment dat hij weet dat de camera's op hem gericht zijn? De enige conclusie kan zijn dat hij opzettelijk een extreemrechts, neonazistisch symbool uitzendt. De fans wereldwijd mogen niet aan dergelijke scènes worden blootgesteld. Het is duidelijk dat deze official geen verdere rol mag spelen op dit WK!'

FIFA start onderzoek

De FIFA is een officieel onderzoek gestart naar het gebaar en de reden erachter, meldt een woordvoerder van de voetbalbond aan The Athletic. Het rerenommeerde Engelse medium probeerde ook een reactie te krijgen vanuit de 38-jarige Evans, maar kreeg nul op het rekest.

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