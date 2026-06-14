Het WK is groter dan ooit. Liefst 48 landen doen mee aan het mondiale toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dus vond de FIFA het hoog tijd om wat veranderingen door te voeren. Zo staan alle 26 spelers op het veld wanneer het volkslied wordt gespeeld. Dat was voor het eerst te zien bij de openingswedstrijd van Mexico tegen Zuid-Afrika en ook bij de duels van Oranje is dat het geval. Lees hieronder waarom.

Voor deze editie van het WK moet alles groter en spectaculairder. Dat is voorafgaand aan de duels niet anders. Weg met het gebruikelijke, dachten ze bij de wereldvoetbalbond. Normaal gesproken stonden 22 spelers in een rijtje naast elkaar, met het arbitrale kwartet ertussen. Aan de zijlijn stonden de technische staf en wisselspelers. Maar de FIFA heeft iets verzonnen waardoor ook wisselspelers in het zonnetje zullen worden gezet.

Hierom staan 26 spelers van Oranje op het veld

Alle spelers en scheidsrechters verzamelen zich voor de wedstrijd om de middencirkel, waar een vlag van de FIFA ligt. In plaats van dat ze naar de tribune staren, kijken ze elkaar in de ogen aan. De nationale vlaggen worden op grootse wijze tentoongespreid achter de selecties. Daarnaast knalt er siervuurwerk de lucht in.

"Door alle spelers en scheidsrechters tegenover elkaar te laten staan ​​in de middencirkel tijdens de volksliederen, creëren we een moment van eenheid, trots en emotie dat echt toebehoort aan de teams en aan iedereen", verklaart FIFA-baas Gianni Infantino de keuze. Ook is er een vernieuwde 360-graden ceremonie die iedere fan een "unieke, meeslepende ervaring biedt". Het is door de FIFA bedoeld om de band tussen spelers en fans te versterken.

"Het FIFA-wereldkampioenschap draait om elke speler en elke fan, en deze nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden weerspiegelt dat", besluit de Zwitserse voetbalbobo. Na de volksliederen volgt het handjes schudden, dat is met 26 spelers aan beide kanten nog een hele opgave. Daarna volgen nog de teamfoto en toss. Het is dit WK dan ook vaak voorgekomen dat duels een paar minuten later beginnen.

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