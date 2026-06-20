De druk staat er zaterdag direct op voor Oranje. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan wacht tegen Zweden een wedstrijd die grote gevolgen kan hebben voor de kansen op de knock-outfase. Met de nodige personele twijfels richting dit duel, is het nog maar de vraag met welke 11 namen Koeman op de proppen komt. Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Zweden.

De voorbereiding van Oranje op het cruciale WK-duel met Zweden leek lange tijd vlekkeloos te verlopen. Twee dagen voor de wedstrijd stond nog de volledige selectie op het trainingsveld en leek Ronald Koeman over al zijn spelers te kunnen beschikken. Een dag voor de aftrap is dat beeld totaal anders. Tijdens de persconferentie in Houston ging het dan ook niet alleen over de opstelling, maar vooral over de fitheid van enkele belangrijke spelers.

Eerder ging er al een streep door de naam van Quinten Timber. De middenvelder liep tijdens een trainingspartij een lichte hersenschudding op en mist daardoor het duel met Zweden. "De verwachting is dat hij na de wedstrijd tegen Zweden weer kan aansluiten richting het duel met Tunesië", aldus Koeman.

Frenkie de Jong

Maar ook Frenkie de Jong kwam niet helemaal ongeschonden uit datzelfde trainingsincident. De middenvelder trainde vrijdag wel mee met de selectie, al wil de bondscoach nog geen definitieve duidelijkheid geven over zijn inzetbaarheid. "Hij heeft grotendeels getraind, maar we wachten de reactie af. Het blijft dus nog een licht vraagteken."

Buiten de vele vragen over de fitheid van De Jong na de zorgwekkende update kreeg Koeman ook veel vragen over het spel van de middenvelder, die na het duel met Japan de nodige kritiek kreeg. "Ik heb het er na de wedstrijd ook met hem over gehad. Hij is tactisch een hele slimme speler en heeft veel waarde voor het team", vertelt Koeman.

Tegelijkertijd ziet Koeman nog ontwikkelpunten in zijn spel. "Soms vind ik dat hij te laag op het veld staat en vaker vooruit kan spelen of aansluiten in de aanval." Dat betekent volgens de bondscoach echter niet dat zijn basisplaats ter discussie staat. "Het gaat mij veel te ver om te zeggen dat hij uit de basis moet. Daar ben ik het totaal niet mee eens."

Memphis Depay

Bij de persconferentie kreeg Koeman ook opnieuw de vraag of Memphis Depay in de spits gaat beginnen. Daar liet de bondscoach weinig over los. "Dat zul je morgen gaan zien. Maar Memphis zal zeker een belangrijke rol hebben op dit toernooi."

Opvallend genoeg kreeg Koeman voorafgaand aan de wedstrijd tegen Japan vrijwel dezelfde vraag. Ook toen hield hij de deur open voor een basisplaats van de topscorer aller tijden van Oranje, maar uiteindelijk kreeg Donyell Malen opnieuw de voorkeur in de punt van de aanval.

Diezelfde keuze lijkt tegen Zweden opnieuw aannemelijk. Achterin lijken geen wijzigingen te worden doorgevoerd, op het middenveld lijkt een wisseling nog het meest loigsch. Tegen Japan ontbrak het Oranje geregeld aan diepgang vanuit die linie. Toch lijkt Koeman niet direct te hinten op veranderingen. "Japan stond heel laag op het veld. Maar er waren zeker dingen die beter moesten", aldus de bondscoach. Mocht Frenkie dus wel fit genoeg zijn, zal hij gewoon spelen.

Vermoedelijke opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

Nederland - Zweden

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