Curaçao speelt voor het eerst op het WK voetbal en dat levert meteen een opvallendheid op. In het scorebord wordt het eiland afgekort tot CUW, terwijl er nergens in de benaming van het land de letter 'w' voorkomt. Het viel heel veel mensen al op tijdens de 7-1 afstraffing tegen Duitsland, maar zal ook weer het geval zijn in de duels met Ecuador en Ivoorkust. Dit is waarom.

Je zou denken: Curaçao is makkelijk af te korten tot CUR in het scorebord bij bijvoorbeeld de NOS, maar dat is dus niet het geval. Zowel nationaal als internationaal wordt de ploeg van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat afgekort tot CUW. Die W komt in Curaçao ook voor domeinnamen van websites, want daar wordt de afkorting CW gebruikt. Opmerkelijk, want de W is in de naam van het land nergens te bekennen.

Verwarring met Cuba

Ook in de spelling van de naam van het eiland in de eigen taal (Papiamentu) of andere talen is geen 'W' te vinden. Hoe is de FIFA daar dan toch bij uitgekomen? Om verwarring met andere landen te voorkomen, werd CUR al snel van de hand gedaan. Het eiland Cuba, dat nog nooit het WK haalde, heeft bijvoorbeeld CUB als afkorting en de 'R' en 'B' lijken veel op elkaar.

CUR is van geen enkel ander land een afkorting, dus die combinatie was wel beschikbaar. De oorspronkelijke keuze voor W kan niet worden achterhaald en verwijst volgens diverse bronnen online naar hoofdstad Willemstad, of de vroegere, kolonniale benaming van het Caribisch gebied; West-Indies.

'U' eigenlijk meer bijzonder

In 2010 kreeg het eiland de status van autonoom eiland binnen het Koninkrijk Nederland en bij die verandering werd meteen gekozen voor de standaard tweeletterige combinatie CW. Eigenlijk is dus vooral de 'U' een bijzonder geval in het scorebord.

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