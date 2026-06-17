Djed Spence is een opvallende verschijning dit WK voetbal. Daar kan de verdediger van Engeland niets aan doen. Spence speelt vanwege veiligheidsredenen met een masker, hieronder lees je waarom.

Spence is sowieso een verrassende verschijning in de selectie van bondscoach Thomas Tuchel. De vleugelverdediger van Tottenham Hotspur hield onder anderen Trent Alexander-Arnold van Real Madrid van een plekje af. Dus krijgt de 25-jarige Spence de kans om zich te laten zien op zijn eerste mondiale eindronde.

Waarom Djed Spence met een masker speelt

Dat doet Spence met een masker op zijn gezicht. Daarvoor moeten we terug naar mei, toen hij in het competitieduel tussen Spurs met Chelsea zijn kaak brak na een elleboogstoot van spits Liam Delap. "Het is een beetje lastig met de hitte... het is anders, maar ik begin eraan te wennen," zei de verdediger van Tottenham Hotspur over de nieuwe toevoeging aan zijn uitrusting. "Maar het zal mijn spel niet echt beïnvloeden."

Volgens BBC Sport zei Spence eerder dat het "drie maanden zal duren voordat het volledig genezen is... maar gelukkig voetbal ik met mijn voeten en niet met mijn kaak, dus het is allemaal goed." Tegen Kroatië viel de verdediger voor het eerst in en maakte de buitenwereld kennis met zijn masker. Eerder droeg hij het al in het laatste oefenduel van Engeland tegen Costa Rica.

Spence is daarbij niet de enige. Ook Luca Zidane, de keepende zoon van voetballegende Zinedine Zidane, draagt er eentje. Op het EK van 2024 droeg sterspeler Kylian Mbappé van Frankrijk een masker omdat hij zijn neus brak.

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