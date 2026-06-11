Voetballers doen er alles aan om beter te presteren, zelfs als dat betekent dat ze met kapotte sokken het veld op gaan. Grote sterren als Jude Bellingham en Xavi Simons spelen regelmatig met gaten in hun kousen. Maar waarom doen spelers dat eigenlijk? En helpt het echt tegen kramp, of is het vooral een opvallende hype?

Jude Bellingham is het bekendste voorbeeld van een speler die met kapotte sokken speelt. De sterspeler van Real Madrid en het Engelse nationale elftal doet dat al jaren. Ook bij het Nederlands elftal zien we het soms terug: Xavi Simons speelde regelmatig met gaten in zijn sokken, al ontbreekt hij door een blessure op het WK.

Waarom knippen voetballers gaten in hun sokken?

Het ziet er een beetje vreemd uit, al die gaten in voetbalsokken. Waarschijnlijk zijn de leveranciers er ook niet bepaald blij mee. Toch doen steeds meer voetballers het. Volgens experts zit het vooral tussen de oren: spelers geloven dat de gaten helpen om kramp te voorkomen. Voetballers met gespierde kuiten zouden last kunnen krijgen van te strakke sokken. Gaten in de stof moeten dan voor verlichting zorgen.

Tegenover het Algemeen Dagblad zeiden artsen en fysiotherapeuten in het verleden echter dat er "geen enkel wetenschappelijk bewijs" is dat het knippen van gaten daadwerkelijk helpt tegen kramp. Het zou spelers vooral een beter gevoel geven. "Als spelers vinden dat de bovenste elastiek van een sok hun aders afknelt, moeten ze die elastiek losser maken. En niet in de kous knippen", aldus sportdokter Chris Goossens.

Voorlopig is het wachten op de eerste kledingsponsor die spelers tegemoetkomt met sokken waarin de gaten al verwerkt zijn. Tot die tijd zullen voetballers zelf met de schaar aan de slag moeten. Voor regionale amateurverenigingen is het te hopen dat kinderen hun idolen niet massaal gaan kopiëren, want in tegenstelling tot profs krijgen zij niet elke week een nieuw paar sokken.

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