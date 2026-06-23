Wie een groot voetbaltoernooi kijkt, ontkomt er bijna niet aan: duizenden Engelse fans die luidkeels 'It’s coming home' zingen. Voor tegenstanders werkt het vaak op de zenuwen, terwijl Engelsen het juist zien als een mix van trots, hoop en zelfspot. Maar waar komt die beroemde kreet eigenlijk vandaan?

De uitspraak komt uit het iconische nummer Three Lions, dat in 1996 werd uitgebracht door de Engelse komieken David Baddiel en Frank Skinner, samen met de band The Lightning Seeds. Het lied groeide uit tot dé soundtrack van het Engelse voetbal.

Bakermat van het voetbal

De reden dat Engelsen zingen over 'home' heeft alles te maken met de geschiedenis van de sport. Engeland wordt namelijk gezien als de bakermat van het moderne voetbal. In 1863 stelde de Engelse voetbalbond FA in Londen de eerste officiële voetbalregels op. Daardoor leeft in Engeland het gevoel dat voetbal daar is geboren. Voor veel supporters is Engeland dus letterlijk het 'thuis' van de sport.

EK 1996

Three Lions werd speciaal geschreven voor het EK van 1996, dat in Engeland werd gehouden. De slogan van dat toernooi was destijds: 'Football comes home'. In eerste instantie ging 'It's coming home' daarom helemaal niet over het winnen van een prijs. De tekst verwees simpelweg naar het feit dat het EK werd gespeeld in het land waar voetbal groot werd gemaakt.

Pijnlijke geschiedenis

Door de jaren heen kreeg de kreet echter een compleet andere lading. Engeland won sinds het WK van 1966 geen enkel groot eindtoernooi meer en supporters zagen hun land keer op keer stranden, vaak na dramatische strafschoppenseries. Juist daardoor werd Three Lions zo populair. Het nummer draait namelijk niet om arrogantie of het idee dat Engeland de beste is, maar juist om de eindeloze hoop van supporters die telkens weer teleurgesteld worden.

Tegenwoordig zingen fans 'It's coming home' daarom met een flinke knipoog. Natuurlijk hopen ze dat de EK- of WK-beker eindelijk weer naar Engeland gaat, maar tegelijkertijd weten ze als geen ander hoe vaak het misging. En precies die combinatie van optimisme, emotie en zelfspot maakt de kreet inmiddels wereldberoemd. Wie weet lukt het in 2026 eens, zestig jaar na de eerste en enige wereldtitel.

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