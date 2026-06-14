Het WK voetbal is voor Nederland zondag echt begonnen met het duel tegen Japan. Tijdens dat duel viel er iets opvallends op bij de spelers van Oranje. Veel voetballers van het Nederlands eftal lopen namelijk op roze schoenen tijdens het WK en dat is een trend die we ook bij andere landen al zagen.

Het WK voetbal begon op donderdag met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika en na drie dagen wachten was het zondag eindelijk ook de beurt aan het Nederlands elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt in Dallas tegen Japan de eerste wedstrijd van het WK.

Het Nederlands elftal speelt dit WK in hele felle oranje shirts, maar ook een andere kleur is veel te zien bij ons nationale team tijdens het toernooi. Bij Oranje spelen bijna alle spelers tenslotte op roze schoenen dit toernooi. Dat was eerder al zichtbaar tijdens de oefenduels met Algerije en Oezbekistan. Tegen de Oezbeken speelden liefst negen basisspelers met roze schoenen. Alleen Donyell Malen en Bart Verbruggen vielen toen uit de toon.

Puur toeval

Wat het extra opmerkelijk maakt, is dat de spelers niet allemaal door hetzelfde schoenenmerk worden gesponsord. Ze spelen dus niet allemaal op precies dezelfde soort kicksen. Wie de wedstrijd bekijkt, kan denken dat de voetballers het onderling met elkaar hebben afgestemd, maar dat is niet het geval.

Dat veel voetballers van Oranje op het WK roze exemplaren dragen, blijkt een geval van compleet toeval. De grote merken Nike, Adidas en Puma hebben voor hun WK-collectie namelijk allemaal gekozen om roze als belangrijkste kleur te gebruiken.

Door die keuze van de bedrijven zien de kijkers dit WK dus heel vaak roze schoenen op hun televisie voorbijkomen. De trend was al zichtbaar bij de eerste paar duels van het toernooi en dat zal de komende weken dus ook niet meer gaan veranderen.

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