Het Nederlands elftal heeft op pijnlijke wijze punten verspeeld in de openingswedstrijd van het WK tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman stond lange tijd op voorsprong, maar zag de Japanners in de voorlaatste minuut alsnog op 2-2 komen. Daardoor moest Oranje genoegen nemen met een punt.

Na een doelpuntloze eerste helft vol kansen barstte het spektakel na rust direct los in het Dallas Stadium. Virgil van Dijk brak kort na de hervatting de ban door raak te koppen uit een hoekschop. Lang kon Oranje echter niet genieten van de voorsprong, want slechts enkele minuten later maakte Nakamura alweer de gelijkmaker voor Japan. Nederland herpakte zich daarna en bleef op zoek gaan naar de winnende treffer, terwijl Koeman met enkele wissels vers bloed bracht.

De aanvallende intenties van Oranje werden beloond toen Crysencio Summerville Oranje opnieuw op voorsprong zette. Lange tijd leek Nederland daarmee op weg naar een droomstart op het WK, waarna Koeman in de slotfase koos voor een meer verdedigende aanpak met vijf verdedigers. Dat bleek uiteindelijk niet voldoende. Japan voerde de druk steeds verder op en zag Daichi Kamada in de voorlaatste minuut alsnog de 2-2 binnenkoppen. Daarmee verspeelde Oranje op pijnlijke wijze twee dure punten in de openingswedstrijd van het WK.

Doelpuntloze eerste helft met gigantische kansen

Na een doelpuntloze eerste helft ging Oranje in het Dallas Stadium met een 0-0 stand rusten tegen Japan. De ploeg van Ronald Koeman had in de eerste helft het initiatief en kreeg via Donyell Malen de beste kansen op de openingstreffer. Al na 3 minuten speeltijd draaide Malen zich knap vrij in de Japanse defensie en kon hij vrij uithalen, maar doelman Suzuki hield zijn ploeg op de been. Via een corner van Reinders was het opnieuw Malen die dicht bij een doelpunt kwam. Maar opnieuw stond de Japanse doelman op de goede plek.

In de slotfase van de eerste helft werd ook Japan gevaarlijk met grote kansen voor Nakamura en Ueda. Nakamura kon na een voorzet vrij uithalen en schoot net langs het doel van Bart Verbruggen. Een minuut later was het Ueda die tot een grote kans kwam. Maar de Feyenoord-spits schoot de bal vol in het zijnet. Zo bleven Oranje en Japan dus in evenwicht na een enerverende eerste helft.

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Minuut 90 - Met zes minuten extra tijd heeft Oranje nog de tijd om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. De ploeg van Ronald Koeman heeft de bal en zoekt opnieuw naar een voorsprong met weinig tijd op de klok.

Minuut 89 - 2-2 - En daar is de gelijkmaker van Japan via een kopbal van Kamada. Het verdedigende wisselen van Koeman lijkt een averechts effect te hebben op het spel van Oranje, dat niet meer onder de druk van Japan uit komt.

Minuut 88 - Japan dringt steeds meer aan in de zestien van Oranje. Een lage voorzet schiet nipt voorbij aan het doel van Bart Verbruggen. Het piept en kraakt in de defensie van Oranje, terwijl de klok steeds meer wegtikt.

Minuut 85 - Daar is de laatste wissel aan de zijde van Oranje. Cody Gakpo ruimte het veld voor Brian Brobbey. Daarmee speelt Oranje nu met vijf man achterop en zijn Memphis en Brobbey het aanvalsduo voor Oranje in de slotfase.

Minuut 81 - Wissel nummer vier aan de kant van Oranje. Gravenberch verlaat het veld voor Nathan Ake waardoor Oranje met vijf verdedigers op het veld staat. Koeman lijkt de voorsprong koste wat kost te willen verdedigen.

Minuut 80 - Een gigantische kans voor Japan, dat langzaam aan begint te dringen bij Oranje in de slotfase. Bart Verbruggen houdt Oranje op voorsprong.

Minuut 73 - Daar is Oranje opnieuw gevaarlijk via Cody Gakpo. De linksbuiten kapt zoals hij vaker doet naar binnen en probeert de Japanse keeper te verrassen in de korte hoek. Suzuki brengt echter opnieuw knap redding.

Minuut 70 - Ronald Koeman maakt gebruik van de drinkpauze en voert direct drie wissels door. Donyell Malen verlaat het veld voor Memphis Depay. Doelpuntenmaker Crysencio Summerville wordt vervangen door Teun Koopmeiners, terwijl Tijjani Reijnders plaatsmaakt voor Quinten Timber.

Minuut 67 - Vlak voor de drinkpauze is het Japan dat weer aandringt bij Oranje. Met een afstandsschot werd het doel van Bart Verbruggen onder vuur genomen. Maar de bal gaat nipt over de lat.

Minuut 62 - 2-1 - Oranje staat weer op voorsprong na een prachtige treffer van Summerville. De rechtsbuiten kapte knap naar binnen en verschalkte de Japanse doelman met een schot in de verre hoek. De Oranje fans kunnen opnieuw feestvieren in het Dallas Stadium nadat Japan snel de openingstreffer van Van Dijk wegpoetste.

Minuut 58 - 1-1 - Daar is meteen het antwoord van Japan, dat via Nakamura voor de gelijkmaker tekent. De Japanners zochten na de treffer van Van Dijk meteen de aanval en vinden dus ook al snel het net. Een schot in de 16 van Nakamura is niet houdbaar voor Verbruggen en dus is het weer gelijk hier in het Dallas Stadium.

Minuut 50 - 1-0 - Het stadion hier in Dallas ontploft! Virgil van Dijk zet Oranje met een geweldige kopbal op 1-0 tegen Japan. Ryan Gravenberch gaf de bal geweldig voor waarna Van Dijk vrij kon inkoppen.

Minuut 46 - Japan heeft afgetrapt voor de tweede helft hier in het Dallas Stadium. Oranje zal op zoek moeten gaan naar gaten in de goed georganiseerde Japanse defensie na de doelpuntloze eerste helft.

RUST - Het is rust in het Dallas Stadium. Oranje en Japan zijn nog altijd in evenwicht na een doelpuntloze eerste helft waarin Nederland het initiatief had. Donyell Malen kreeg twee grote kansen op de openingstreffer, maar de Japanse defensie hield stand. Ook Japan liet zich in de slotfase zien en zorgde voor de nodige dreiging richting het doel van Bart Verbruggen.

Minuut 44 - Een aantal gigantische kansen voor Japan op de 0-1. Nakamura kan na een voorzet vrij uithalen maar schiet net langs het doel van Bart Verbruggen. Daarna is het Ueda die opnieuw kan uithalen, maar de Feyenoord-spits schiet de bal in het zijnet.

Minuut 33 - Vanuit een corner is het opnieuw Donyell Malen die dicht bij een treffer is. De Oranje spits kan vrij koppen na een voorzet van Reinders. Maar opnieuw staat doelman Suzuki in de weg. Nederland voert de druk op bij Japan.

Minuut 23 - En dan is het tijd voor de inmiddels bekende 'hydration break'. Ronald Koeman roept zijn spelers bij zich om instructies te geven. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd gaf de bondscoach al aan dat Oranje de drinkpauzes optimaal wil benutten.

Minuut 20 - Oranje neemt het initiatief weer over van Japan. Het spel speelt zich vooral af op de helft van de Japanners, terwijl de ploeg van Koeman op zoek gaat naar openingen in de compacte defensie.

Minuut 15 - Na een sterke openingsfase is het initiatief wat meer bij Japan komen te liggen. Oranje is sinds de grote kans van Malen niet meer gevaarlijk geweest, terwijl de Japanners steeds dreigender worden.

Minuut 10 - Met zo’n 10 minuten op de klok is de wedstrijd in balans. Oranje en Japan lijken elkaar af te tasten in de openingsfase na de grote kans van Donyell Malen op de 1-0.

Minuut 7 - Een vervelend moment voor Jan Paul van Hecke. De verdediger krijgt een trap in het gezicht na het wegwerken van de bal op de achterlijn, maar kan gelukkig gewoon verder.

Minuut 3 - Daar had Oranje op 1-0 kunnen komen. Donyell Malen draait zich knap vrij en kan uithalen. Maar de Japanse doelman Suzuki brengt knap redding.

Minuut 1 - Nederland heeft afgetrapt en we zijn begonnen hier in het Dallas Stadium!

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In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan. Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt.

Verder is er aandacht voor de prachtige goal van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analse van Marokko tegen Brazilië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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