Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, was niet aanwezig bij de eerste WK-wedstrijd tegen Paraguay (4-1 zege). Wel belde hij voorafgaand aan de wedstrijd naar de kleedkamer om het team en bondscoach Mauricio Pochettino succes te wensen. Na afloop kwam naar buiten wat Trump precies gezegd had.

Hoewel hij betrokken was bij de organisatie van het WK en FIFA-baas Gianni Infantino hem complimenteerde voor zijn werk rond het WK, kwam Donald Trump niet naar Los Angeles om de Amerikaanse spelers te zien tijdens hun eerste wedstrijd op het WK. Ook vicepresident JD Vance was niet aanwezig; namens de Amerikaanse regering was alleen Marco Rubio, de staatssecretaris van de Verenigde Staten er.

Hij zat op de eretribune van het stadion in Los Angeles naast Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA, en Cindy Parlow Cone, de voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond. Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, was ook aanwezig bij de wedstrijd, maar verkoos afstand te houden van Marco Rubio. De relatie tussen Newsom en de regering-Trump is gespannen, dus hij wilde niet samen met de staatssecretaris worden gezien.

Dit zei Trump in de kleedkamer

Enkele uren voor de wedstrijd tegen Paraguay sprak Donald Trump telefonisch met de delegatie van het Amerikaanse nationale team en met coach Mauricio Pochettino. In de kleedkamer zette Andrew Giuliani, uitvoerend directeur van de werkgroep van het Witte Huis voor het WK, Donald Trump op de luidspreker, die zich richtte tot de Argentijnse trainer.

"Hallo, coach. Ik belde even om te zeggen dat u een geweldige kerel bent, een fantastische coach. Ik weet alles over uw staat van dienst en uw successen. Ik weet hoe waardevol uw spelers zijn. Ik denk dat jullie een hele goede kans hebben om helemaal tot het einde te gaan. Ik wil jullie gewoon veel succes wensen."

Antwoord van Pochettino

"Hartelijk dank voor uw steun, meneer de president. We zullen alles geven om u en de mensen van dit land trots te maken", antwoordde de Argentijnse coach.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover