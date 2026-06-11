De Engelse bondscoach Thomas Tuchel heeft zijn selectie wat meer vrijheid gegeven richting het WK. De vrouwen van de spelers mochten in Amerika hun partner bezoeken, terwijl dat in eerste instantie niet de bedoeling was.

Voor de reis naar de Verenigde Staten was Tuchel erg duidelijk, de vrouwen van de spelers waren niet welkom op de basis van het Engelse nationale team. The Three Lions verblijven in een prachtig resort genaamd het Belgrove Hotel in Palm Beach Florida. Daar bereiden de spelers zich voor op de wedstrijd. Na een goede voorbereiding op het WK besloot Tuchel de teugels toch wat te laten vieren.

De vrouwen mochten afgelopen week langskomen op het resort om daar wat romantische momenten met hun partners te beleven. En dat voordat het WK losbarst. Tuchel wil dat de sfeer rustig blijft en besloot daarom om de vrouwen toe te laten op het resort. Dat betekent dat bijvoorbeeld model Ashlyn Castro (vriendin van Jude Bellingham) en Kate Kane (vriendin van Harry Kane) even naar hun partners mochten om ze succes te wensen.

WK-start van Engeland

Voor de Engelsen is deze vorm van vermaak ook wel een optie, omdat voor hen het WK relatief laat begint. De ploeg van Tuchel start het WK op woensdag 17 juni. Dan wacht gelijk een lastige groepswedstrijd als Engeland het om 22:00 uur opneemt tegen Kroatië. Verder nemen de Engelsen het ook nog op tegen Ghana en Panama in groep L van het WK.

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