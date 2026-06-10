De openingswedstrijd van Mexico op het WK voetbal moet een groot feest worden, maar het is nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk zo zal zijn. Tienduizenden mensen zijn in hoofdstad Mexico-Stad de straat opgegaan om te demonstreren tegen het WK.

Mexico maakt zich in een hoofdstad vol protesten op voor de openingswedstrijd van het WK voetbal. Twee dagen voor het eerste duel tussen Mexico en Zuid-Afrika zijn sommige wegen naar het Mexico City Stadium geblokkeerd door een demonstratie van een onderwijsvakbond. Van totale chaos is echter geen sprake. Het stadion is nog steeds bereikbaar voor media en vrijwilligers, die hun accreditaties moeten ophalen.

'Provocatie'

President Claudia Sheinbaum noemde de protesten, waaronder wegblokkades en de vernieling van standbeelden die verband houden met het WK, een "provocatie". Ze sloot voorlopig een bevel aan de politie om de demonstraties te onderdrukken uit en zei dat ze "garandeert dat de openingsceremonie van het WK soepel, vreedzaam en rustig zal verlopen".

Mexico is voor de derde keer gastland van het WK. Het eindtoernooi vond eerder in 1970 en 1986 in het land plaats. Mexico deelt de organisatie nu met de VS en Canada. Van de 104 wedstrijden worden er dertien in Mexico gespeeld, waaronder het openingsduel.

Werkzaamheden niet op tijd klaar

Op het internationale vliegveld van Mexico-Stad zijn werklieden nog tot diep in de nacht aan het werk om alles in gereedheid te brengen. Dat gaat zichtbaar niet helemaal meer lukken voor de aftrap op donderdag om 13.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd).

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