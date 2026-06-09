Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is om meerdere redenen groter dan ooit. Niet alleen doen de meeste landen ooit mee (48), al die deelnemers moeten ook nog eens de verste afstand reizen van alle WK's tot nu toe gehouden. Hier check je hoeveel kilometers het Nederlands elftal moet afleggen in de groepsfase en welke landen in de top en onderaan staan.

De totaal af te leggen afstand van alle teams is bijna 13 duizend kilometer. Omdat er in zestien speelsteden verdeeld over drie landen gevoetbald moet worden en deelnemers op verschillende locaties verblijven, is het qua logistiek een enorme uitdaging. Curaçao heeft het in de groepsfase het zwaarst. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat speelt in Houston tegen Duitsland, in Kansas City tegen Ecuador en in Philadelphia tegen Ivoorkust. Vanaf het hotel in Boca Raton is dat meer dan 5000 kilometer enkele reis (!). Terug is dus het dubbele: 10.122 kilometer.

Minste afstand: Mexico

Van de toplanden is Engeland het hardst getroffen door de immense afstanden in Noord-Amerika. De verliezend EK-finalist van twee jaar geleden moet in totaal 8976 kilometer afleggen in de groepsfase van het WK. Oostenrijk en Bosnië & Herzegovina zitten ver boven de 9000 kilometer. Gastland Mexico is het land met de minste reisafstand, namelijk 985 kilometer. De wedstrijden in Groep A zijn namelijk in Mexico Stad (twee keer) en Guadalajara.

Reisafstand Nederlands elftal

Het Nederlands elftal heeft het best wel getroffen met de stadions. Oranje speelt tegen Japan in Dallas, tegen Zweden in Houston en tegen Tunesië in uitvalsbasis Kansas City. In totaal moeten bondscoach Ronald Koeman en z'n spelers hemelsbreed 3576 kilometer afleggen. Daarmee staat Nederland 34ste van de in totaal 48 landen. Ter vergelijking: poulegenoot Japan staat in de top-tien met liefst 7540 af te leggen kilometers. Dat is dubbel zoveel als Nederland.

Bijzondere afstanden voor Canada

Een van de andere gastlanden, Canada, heeft een opmerkelijk reisschema in de groepsfase. Voor de duels met Qatar en Zwitserland hoeft maar 2,1 kilometer afgelegd te worden tussen het hotel en het stadion in Vancouver. Dat is verreweg de kortste enkele afstand van de hele eerste ronde. Daar tegenover staat ook de langste reis van allemaal. Voor het duel met Bosnië & Herzegovina, vrijdag 12 juni, moet Canada meer dan 3000 kilometer reizen naar Toronto. Dat is dan weer de verste afstand van de hele groepsfase.

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