De FIFA doet er alles aan om het WK voetbal een feestje te laten worden en moet daar ook flink moeite voor doen. Zo werd het aan de grens van Amerika weigeren van de Somalische topscheidsrechter Omar Artan nauwelijks bekritiseerd door de wereldvoetbalbond. Nu krijgt de FIFA een dag voor de start van het WK felle kritiek van een oude bekende: ex-voorzitter Sepp Blatter.

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft een dag voor de start van het WK voetbal uitgehaald naar de wereldvoetbalbond. Dat deed de 90-jarige Zwitser nadat maandag bekend was geworden dat de Somalische WK-scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan de toegang tot de Verenigde Staten is geweigerd.

Artan, vorig jaar nog door de Afrikaanse voetbalbond uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar, werd op het vliegveld van Miami tegengehouden om veronderstelde "banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties", bleek woensdag. "Het is ongelooflijk en absurd", stelt Blatter tegenover de Franse sportkrant L'Équipe. "Als een land een scheidsrechter de toegang weigert, is dat een ernstig probleem en zou het WK niet in zo'n land moeten plaatsvinden."

'Infantino moet bewijzen dat hij sterker is'

De huidige FIFA-baas Gianni Infantino moet zich volgens Blatter tegenover de Amerikaanse president Donald Trump laten gelden. "De president moet bewijzen dat hij sterker is dan zijn goede vriend in het Witte Huis", zei Blatter over zijn opvolger. "Het is slecht als je je laat leiden door de politiek. Andere voetbalbonden zouden ook moeten protesteren."

Artan is inmiddels terug in zijn vaderland en werd in de hoofdstad Mogadishu groots onthaald. De arbiter, die zelf tegenover het AFP verklaarde over de juiste papieren te beschikken, is vastberaden om het volgende mondiale eindtoernooi te fluiten. "Ik zal bij het volgende WK zijn en Somalië trots blijven maken. Ondanks wat me is overkomen, ben ik niet ontmoedigd."

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