De ogen van oud-toparbiter Mario van der Ende vielen bijna uit zijn oogkassen toen hij las dat Somalisch scheidsrechter Omar Artan niet naar het WK mocht. De Verenigde Staten hielden hem tegen toen hij zich meldde bij de douane. Hij zou mogelijk banden hebben met terroristen, waarop de FIFA hem van de lijst haalde. "Dit gaat echt alle proporties te buiten", vindt Mario van der Ende.

Omar Artan is een vooraanstaand scheidsrechter op het Afrikaanse continent. Hij floot in 2025 de finale van de CAF Champions League en floot al meerdere wedstrijden op de Afrika Cup. Hij zou geschiedenis schrijven als eerste Somalische scheidsrechter op het WK totdat hij werd geweigerd in de Verenigde Staten. Volgens de Somalische autoriteiten had hij de juiste papieren, maar volgens Andrew Guiliani van de zogeheten White House Task Force zou hij contact hebben gehad met mogelijke terroristen. Dat vertelde hij althans aan de BBC.

Arbiter geweigerd in Amerika

Somalië staat op de lijst met inreisverboden voor Amerika en daarom kan dit niet los gezien worden van de politieke situatie in Amerika. "Dit is weer een voorbeeld dat politiek en sport onverbiddelijk met elkaar verbonden zijn op dit WK", verzucht Mario van der Ende. "Als je kijkt naar Amerika dat in oorlog is met Iran, zie je dat er alles aan gedaan wordt om de Iranezen toch op het toernooi te krijgen. Als je dan volgt hoe dit gaat, dat gaat alle proporties te buiten", stelt hij.

De voormalige arbiter begrijpt er niets van dat de FIFA zomaar meegaat in het besluit. De voetbalbond haalde Artan onmiddellijk van de lijst met scheidsrechters af toen de Verenigde Staten hem terugstuurde. "Ik neem aan dat de FIFA op de hoogte is van deze procedure en dan krijg je nu zo’n lullige verklaring, een gebruikt theezakje-statement. Ze wijzen naar het verhaal van Amerika en dat hij daarom niet toegelaten wordt", deelt hij zijn ongeloof.

Kritiek op reactie FIFA

"De reactie van de FIFA is triest. Ze staan ervoor dat ze altijd alle bonden en federaties willen betrekken en tevreden houden. Dan heb je nu te maken met een van de meest vooraanstaande arbiters van Afrika en ga je er zo mee om. Ik ben benieuwd of een scheidsrechter een statement maakt, ik denk het niet. Maar als je een collega ziet afvallen door deze reden dan zit er natuurlijk iets niet goed. Dit kan gewoon niet", roept hij zijn oud-collega's op.

De oud-scheidsrechter met veel ervaring in de mondiale top hoopt dan ook op een reactie van de FIFA-baas Gianni Infantino of scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina, maar heeft er een hard hoofd in. "Dat zijn ook allemaal diplomaten en politici. De overige scheidsrechters zullen nu ook wel denken: Dat is weer een extra wedstrijdje voor mij. Dus die zullen ook hun mond houden."

Van der Ende hekelt vooraf de wijze waarop de scheidsrechter met het grootste gemak direct van de lijst wordt afgehaald. "Het is net of de scheidsrechters er maar een beetje bijhangen bij de FIFA, inwisselbaar zijn. In 1998 liep er een scheids uit Engeland rond op het WK, hij wilde een kaartje kopen voor zijn 80-jarige vader voor een van zijn wedstrijden. Daar moest hij vijf dagen om zeuren voor hij die kreeg. Het staat niet in verhouding met wat er nu gebeurt met Artan, maar het laat zien hoe men over arbiters denkt."

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