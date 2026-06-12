Het was een waar slachtveld tijdens de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika op het WK voetbal. Liefst drie rode kaarten werden er uitgedeeld in het eerste duel. Dat is nog maar één minder dan tijdens het hele WK in 2022. Volgens Robert Maaskant heeft dat alles te maken met het niveau van Zuid-Afrika. "Ze schrokken een beetje van het tempo", vertelt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

De openingswedstrijd zorgde voor groot spektakel: niet per se qua niveau, maar wel qua verloop. Mexico won vrij gemakkelijk met 2-0, maar er werden wel drie rode kaarten uitgedeeld. Een historisch aantal voor een openingsduel. "Nou moet ik ook wel zeggen dat als je een leuke openingswedstrijd wil hebben, daar ook twee ploegen voor nodig zijn die willen voetballen. Dat wilde Zuid-Afrika absoluut niet", begint Ali Boussaboun in de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

'Ze schrokken'

"Ze schrokken een beetje van het tempo af en toe", voegt Maaskant daar aan toe. Het leidde tot veel overtredingen van de kant van Zuid-Afrika. Zij kregen dan ook twee rode kaarten door hun agressieve spel. "Je zag het al vanaf de eerste helft gebeuren. De tackles van Zuid-Afrika waren hard en ook te laat. Dan weet je dat op het moment de wedstrijd verder gaat, dat er mensen in de problemen gaan komen. Want er komt vermoeidheid bij en het tempo gaat toch een beetje omhoog bij Mexico."

Boussaboun heeft met Marokko nog de Afrika Cup gespeeld en wijst ook naar de hardheid van de Afrikaanse landen. "Zulke tackles zijn daar gewoon geoorloofd. Hetzelfde als dat het in Engeland wat harder is dan in de Eredivisie. Dat is met het WK en de Afrika Cup keer drie. Als je dan zes spelers uit de eigen nationale competitie hebt, dan ga je dit soort dingen meemaken."

'Dit hoort niet thuis op een voetbalveld'

Over de eerste rode kaart van Zuid-Afrika ontstond geen discussie, die was overduidelijk vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. De tweede rode kaart werd intens geanalyseerd. Themba Zwane gaf zijn directe tegenstander een klap in het gezicht middenin een duel. De scheidsrechter liet het eerst lopen, maar de VAR greep in. "Als iemand een tik uitdeelt, hoort dat toch niet op een voetbalveld?", vraagt Maaskant zich af. "Dan lijkt het mij altijd een terechte rode kaart."

Boussaboun is het daarmee eens. Voor hem is het overduidelijk waar dit vandaan komt. "Dat is pure frustratie, je staat daar met een man minder. Dan staat er iemand in de baan van waar jij heen wil en word je vastgehouden. Dat is gewoon een moment van frustratie. Dat was een kleine kortsluiting."

WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun de openingsdag van het eindtoernooi. De geweldige klanken en danjes van Shakira worden besproken, de vele rode kaarten bij Mexico-Zuid-Afrika en ook de oproep van Marcos Senesi bij Argentinië.

Verder gaan de heren ook in op de roze schoenen dit WK en de haarband van Memphis Depay, wordt de keeperskwestie bij Oranje besproken en blikken ze alvast vooruit op het eerste optreden van Danny Makkelie bij de Verenigde Staten tegen Paraguay. Kijk en beluister iedere dag de podcast vanaf 7.30 uur op jouw favoriete kanaal.

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