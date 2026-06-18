Het Nederlands elftal hoopt komende zaterdag tegen Zweden de eerste zege op het WK te boeken, maar dan moet het wel het sterke spitsenduo Alexander Isak en Viktor Gyökeres onschadelijk zien te maken. Het is echter de vraag of zij allebei meedoen, want één van hen blijkt een twijfelgeval voor het duel met Oranje. Dat zou volgens Sportnieus.nl-analisten Robert Maaskant en Ralf Seuntjens een slok op een borrel schelen voor de ploeg van Ronald Koeman.

Zweden kende een veel betere start van het WK dan Oranje door de 5-1 zege op Tunesië. Daarbij waren vooral spitsen Isak en Gyökeres geweldig op dreef. De verdediging van Oranje leek dan ook aan de bak te moeten zaterdag, maar mogelijk hoeven ze enkel Arsenal-spits Gyökeres af te stoppen. Isak sloeg de groepstraining woensdag en werkt een individueel programma af.

Maaskant gaat er in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast maar vast vanuit dat de Liverpool-spits niet gaat spelen. "Ik denk dat ze daar geen risico mee nemen gezien het seizoen dat hij gehad heeft gehad met de blessure", stelt de oud-trainer. Isak lag er eerder dit seizoen lange tijd uit met een gebroken kuitbeen. Die blessure liep hij op tijdens Tottenham Hotspur - Liverpool na een tackle van Oranje-international Micky van de Ven.

'Dat zou wel lekker zijn'

Volgens Maaskant zit Zweden ook in de positie om Isak buiten de ploeg te kunnen houden: "Ze hebben een grote uitslag neergezet, want in dit systeem ben je al een heel eind voor de volgende ronde. Je gaat geen risico nemen met een speler die je later in het toernooi nodig hebt. Voor Zweden is dit de belangrijkste speler die ze hebben."

"Het zou wel lekker zijn als hij niet speelt, want hij is precies het type spits waar wij moeite mee hebben met veel diepte en beweging", ziet Maaskant direct de positieve kant voor Oranje. Daar sluit Seuntjens zich bij aan: "Het is wel prettig als Isak er niet bij is."

'Verdediger in het voordeel'

Zelfs als Isak wel meedoet, hoeft hij volgens Seuntjens geen probleem te zijn voor de verdediging van Oranje: "Virgil van Dijk en Jan Paul van Hecke kennen hem al, want ze hebben tegen hem gespeeld. Die zijn wel op de hoogte van zijn kwaliteiten."

Van Dijk speelde niet alleen tegen hem, maar het afgelopen seizoen zelfs met hem bij Liverpool. De twee stonden dus dagelijks op het trainingsveld met elkaar. Maaskant wil van Seuntjens weten of dat een voordeel voor de aanvaller of de verdediger is.

"Ik vind dat een verdediger in het voordeel is", reageert Seuntjens hoopvol voor Oranje. "De verdediger moet jou onschadelijk maken, terwijl de aanvaller een goal moet maken. Dat is in de regel moeilijker dan verdedigen."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Maaskant samen met Seuntjens en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen rond het WK voetbal. Zo gaat het over de spits die volgens de heren dé sensatie van het toernooi aan het worden is, de pijnlijke situatie rond Cristiano Ronaldo bij Portugal en het dringende advies aan Rafael van der Vaart na zijn excuses op nationale televisie.

Daarnaast bespreken de heren de steun die Lionel Messi uit Nederlandse hoek krijgt na alle ophef en kijken ze vooruit naar een mogelijk groot voordeel voor Oranje op het WK. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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