De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann heeft een forse tegenvaller moeten slikken richting het WK. Bayern München-aanvaller Lennart Karl heeft zich door een blessure af moeten melden voor het toernooi.

De 18-jarige aanvallende middenvelder van Bayern München heeft op de training in Chicago, ter voorbereiding op de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten, een spierscheuring opgelopen. Bondscoach Julian Nagelsmann heeft Assan Ouédraogo van RB Leipzig als vervanger van Karl opgeroepen.

"Het is een enorme schok voor hem en voor ons allemaal dat hij het WK moet missen. Het is slechts een kleine troost dat hij nog jong is en nog vele toernooien voor de boeg heeft", aldus Nagelsmann. "Met zijn creativiteit, snelheid en persoonlijkheid paste hij perfect in het team."

Karl brak afgelopen seizoen door bij Bayern München, dat zowel de landstitel als de Duitse beker won. Duitsland wil zich op het WK revancheren voor de vroegtijdige uitschakeling op de vorige twee mondiale eindtoernooien, in 2018 en 2022. In de groepsfase zijn Curaçao, Ivoorkust en Ecuador de tegenstanders.

'Het doet ongelofelijk veel pijn'

Op zijn Instagram-pagina heeft Karl tekst en uitleg gegeven bij zijn afmelding. "Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar het doet ongelofelijk veel pijn dat ik het grootste toernooi van de wereld moet missen. Ik heb er alles aan gedaan om fit te zijn voor het WK. Helaas komen blessures vaak op het meest ongelukkige moment. Ik wens mijn team enorm veel succes en ik steun ze natuurlijk elke minuut. Ik kom sterker terug, dat beloof ik", vertelt de achttienjarige Karl.

Onder de post van Karl reageren een hoop accounts uit de voetballerij met steun voor de Duitser. Zo wensen zijn teamgenoten Jonathan Tah, Michael Olise en Jamal Musiala hem succes met zijn herstel. Net als Newcastle United-spits Nick Woltemade en Sunderland-middenvelder Granit Xhaka.

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