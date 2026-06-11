Japan heeft enkele dagen voor de clash met Nederland op het WK voetbal een ontzettende dreun moeten incasseren. Eén van de belangrijkste spelers van het Aziatische land moet het toernooi missen door een blessure.

Het gaat om middenvelder Wataru Endo. Dat is een goede bekende van veel Oranje-internationals, want net als Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch staat de Japanner onder contract bij Liverpool. Endo speelde al sinds februari geen minuut meer voor de Engelse topclub, maar toch werd hij opgeroepen voor het WK.

Bij Japan is Endo de aanvoerder en dus wilden ze hem er maar al te graag bij hebben. De middenvelder leek op tijd hersteld te zijn toen hij eind mei zijn rentree maakte in het oefenduel met IJsland, maar hij kreeg opnieuw last van de hardnekkige voetblessure. Drie dagen voor het duel met Nederland op het WK blijkt dat hij toch niet fit genoeg is.

De kwetsuur van de Liverpool-speler is dusdanig ernstig dat hij het hele WK gaat missen. Japan heeft daarom Shuto Machino van Borussia Mönchengladbach opgeroepen als vervanger. Voor Machino is dat een déjà vu, want vier jaar geleden overkwam hem precies hetzelfde. Ook toen was hij eigenlijk niet geselecteerd, maar werd hij op het laatste moment opgeroepen na een blessure bij een andere speler.

Ajacied Ko Itakura nieuwe aanvoerder

Endo was de aanvoerder van Japan, maar er is snel al een nieuwe aangewezen. Dat is een bekende speler voor de Nederlandse voetbalvolgers. Ajacied Ko Itakura is de nieuwe captain bij Japan. Hij draagt normaal gesproken zondag tegen Oranje de band.

Het uitvallen van Endo is een fikse tegenvaller voor bondscoach Hajime Moriyasu, die ook al geen beroep kan doen op de geblesseerde aanvaller Kaoru Mitoma van Brighton & Hove Albion.

Nederland en Japan spelen zondag om 22.00 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar in Arlington, een voorstad van Dallas. Beide landen treffen later ook nog Zweden en Tunesië, de andere twee landen in Groep F.

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