Het contrast tussen de uitzwaaiwedstrijd in Nederland tegen Algerije en de eerste WK-wedstrijd in Arlington, een voorstad van Dallas, tegen Japan kan bijna niet groter. De weersvoorspellingen zijn niet mals voor het Oranje van Ronald Koeman. In de stad in de Amerikaanse staat Texas is het broeierig warm.

Het Nederlands elftal verloor in de stromende regen in Rotterdam met 1-0 van Algerije in de uitzwaaiwedstrijd voor het vertrek naar de Verenigde Staten. Daarna vloog de selectie naar New York om vast te wennen aan de warmere temperaturen aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Tegen Oezbekistan werd al geoefend in de zon en met het kwik richting de 25 graden, maar in Dallas is het helemaal heet.

Oranje is al een paar dagen in Kansas City, de uitvalsbasis tijdens de groepsfase op het WK voetbal. Daar is het ook al warm en dus kan er tijdens de trainingen extra gewend geworden aan de omstandigheden die ook in Dallas heersen. Voor het groepsduel tegen Japan wachten bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers namelijk hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op buien, schrijft Weeronline.

Weer tijdens Nederland - Japan: felle onweersbuien

In het subtropische Dallas worden dit weekend, zoals gebruikelijk, hoge temperaturen verwacht. De wedstrijd kunnen we in Nederland om 22:00 uur kijken. In Dallas is het dan 15:00 uur en wordt het ongeveer 30 graden. Daarbij is er veel bewolking en een hoge luchtvochtigheid, wat de hittebelasting nog groter maakt. Er is ook kans op felle onweersbuien tijdens de wedstrijd.

De omstandigheden zijn dus niet ideaal voor topsport, zeker niet als je het Nederlandse klimaat gewend bent. Maar het Nederlands elftal heeft geluk: er is namelijk airco in het stadion. De temperatuur wordt binnen het stadion op zo’n 18 tot 22 graden gehouden. Daarmee zijn de omstandigheden veel comfortabeler dan buiten. Het dak kan ook nog eens dicht, waardoor de zon ook weggehouden wordt van de spelers en de fans.

Extra drinkpauzes

Vanwege de hoge temperaturen heeft de FIFA vast aangekondigd dat er bij elke wedstrijd extra drinkpauzes worden ingelast. Halverwege de eerste en halverwege de tweede helft is er een korte onderbreking van het spel om spelers te kunnen laten drinken en even op adem te kunnen komen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover