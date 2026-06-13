Zwitserland is al vroeg in de wedstrijd tegen Qatar op voorsprong gekomen. Breel Embolo schoot raak vanaf de strafschopstip, nadat een harde botsing in het strafschopgebied grote gevolgen had voor Qatar.

De strafschop ontstond na een gevaarlijk moment voor het doel van Qatar. Denis Zakaria gaf de voorzet, waarna Breel Embolo de bal doorkopte richting Remo Freuler. De middenvelder werd vervolgens hard geraakt door Mahmoud Abunada. De Qatarese doelman kwam onbesuisd uit en haalde Freuler stevig onderuit.

De botsing zag er pijnlijk uit. Beide spelers bleven op de grond liggen, maar vooral Abunada had zichtbaar veel last. De keeper van Qatar bleef meerdere minuten liggen en greep naar zijn hoofd. De medische staf moest eraan te pas komen.

Voor de scheidsrechter was het moment duidelijk genoeg om naar de stip te wijzen. Abunada kreeg bovendien een gele kaart voor zijn ingreep. Embolo ging achter de bal staan en bleef koel. De spits van Stade Rennes schoot de strafschop onberispelijk binnen en zette Zwitserland daarmee al vroeg op voorsprong.

Historische strafschop

Daarmee schreef Embolo ook een stukje Zwitserse WK-geschiedenis. Het was de eerste strafschop die Zwitserland ooit benutte op een wereldkampioenschap voetbal. Bovendien was het ook de eerste gegeven penalty van dit WK.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover