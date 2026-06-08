Het Nederlandse koningspaar Willem-Alexander en Máxima krijgt extra gezelschap op het WK voetbal. De koning en koningin nemen hun dochter, prinses Ariane, mee naar de wedstrijd Nederland - Zweden op het WK in de Verenigde Staten. Dat is niet de enige wedstrijd die het koninklijke drietal zal bezoeken.

De koning, koningin en prinses zitten op zaterdag 20 juni in het Houston Stadion in Houston tijdens Nederland - Zweden. Bij deze wedstrijd is ook minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport aanwezig. Vervolgens gaat het koninklijk huis naar Kansas City voor het duel van Curaçao tegen Ecuador. Daar zullen Willem-Alexander, Máxima en Ariane gezelschap krijgen van de minister-president van Curaçao, de minister van Sport van het eiland en diverse andere politici zullen er zijn.

Nederland - Japan en Duitsland - Curaçao

Nederland (tegen Japan) en Curaçao (tegen Duitsland) spelen op 14 juni hun eerste duel op het WK voetbal, maar daar is dus niemand van het koningshuis bij. Rond de wedstrijd Nederland - Japan brengt de Japanse keizer Naruhito eerst nog een officieel staatsbezoek aan Nederland. Hij neemt zijn vrouw, keizerin Masako, mee naar ons land. Koning Willem-Alexander gaf aan dat hij de wedstrijd samen met de keizer gaat kijken. Met z'n tweeën dus, benadrukte ook koningin Máxima lachend tijdens een persmoment. "Niet met het hele gezin."

Kroonprinses Amalia in de kroeg

Kroonprinses Amalia gaat zelf niet naar de Verenigde Staten voor een bezoek aan het WK voetbal. Ze zou graag een duel met vrienden in een kroeg in Amsterdam willen kijken, gaf ze een paar weken voor het WK aan tijdens hetzelfde persmoment.

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