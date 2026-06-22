Lionel Messi (38) gaat de geschiedenisboeken in als de voetballer met de meeste goals ooit op WK's. De Argentijnse superster scoorde tegen Oostenrijk in de groepsfase zijn zeventiende én achttiende treffer ooit en ging daarmee definitief over Miroslav Klose heen, die ruim tien jaar lang het record had en sinds vorige week het record al deelde met Messi.

De aanvoerder van Argentinië miste eerst nog een penalty, waardoor hij zijn persoonlijke mijlpaal uit moest stellen. Na de drinkpauze was het alsnog raak voor een van de beste voetballers aller tijden. Hij maakte dankbaar gebruik van een overstapje van een teamgenoot en schoot vanaf elf meter raak voor de 1-0.

Concurrentie

Het mooie voor Messi en z'n record is dat hij nog actief is dit WK en daardoor de teller verder kan laten oplopen. Hij voelt Kylian Mbappé in zijn nek hijgen. De Fransman staat momenteel op 14 WK-goals. Mbappé was tegen Senegal twee keer trefzeker tijdens dit WK. Hij is 'pas' 27 jaar en zou dus nog meerdere WK's meekunnen en een gooi kunnen doen naar Messi's record van momenteel 18 goals. Harry Kane (Engeland) scoorde ook al twee keer en staat op tien WK-doelpunten.

Messi, achtvoudig winnaar van de Gouden Bal, heeft met zijn recordgoals tegen Oostenrijk twee goals meer gescoord dan de Duitse spits Miroslav Klose, die tussen 2002 en 2014 zestien WK-doelpunten maakte. Ronaldo, de Braziliaanse sterspeler van rond de eeuwwisseling, staat derde op de ranglijst met vijftien doelpunten. Messi is bezig aan zijn zesde WK. Met name op het toernooi in Qatar, waar hij met Argentinië wereldkampioen werd, was hij productief met zeven doelpunten. Nu staat zijn teller op vijf.

Assist-record

Argentinië speelt na het duel met Oostenrijk nog tegen WK-debutant Jordanië en is door de 2-0 zege ook al zeker van de knock-outfase en daarmee nog één extra duel op het WK waarin Messi kan scoren. Met één assist erbij is hij ook wat betreft die statistiek alleen recordhouder. Nu staat hij met zijn legendarische landgenoot Diego Maradona gelijk op acht assists op WK's.

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