Heel Engeland hoopt dat de voetbalsport weer naar huis komt. De selectie van bondscoach Thomas Tuchel opent de jacht op de titel in Groep L tegen Kroatië. Volg het topduel hieronder live.

Engeland opent het toernooi de zeventiende en kan gelijk aan de bak tegen Kroatië. Er is maar één ding dat telt voor Engeland en dat is de titel. Vooraf was er al consternatie rond de selectie van Thomas Tuchel, die enkele grote namen thuisliet. Kroatië werd de vorige twee keer derde en tweede en behoort altijd tot de outsiders. Veteraan Luka Modric speelt op zijn veertigste zijn laatste WK.

De groep bestaat verder uit Ghana en Panama. De Afrikanen doen voor de vijfde keer mee en bereikten in 2010 nog de kwartfinale. Zij hebben onder meer de beschikking over de peperdure Antoine Semenyo van Manchester City en Derrick Luckassen, de broer van Brian Brobbey. Panama doet voor de tweede keer mee, na de editie van 2018. Toen vierden de Panamezen groot feest bij hun eerste doelpunt.

Programma Groep L

17 juni om 22.00 uur: Engeland - Kroatië

18 juni om 01.00 uur: Ghana - Panama



23 juni om 22.00 uur: Engeland - Ghana

24 juni om 01.00 uur: Panama - Kroatië



27 juni om 23.00 uur: Panama - Engeland

27 juni om 23.00 uur: Kroatië - Ghana

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep L

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover