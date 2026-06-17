Het WK voetbal is altijd bijzonder. Zeker als je het samen met je broer meemaakt. Toch krijgt het voor Brian Brobbey en Derrick Luckassen een extra dimensie: de spits komt uit voor Nederland, terwijl zijn oudere broer voor Ghana speelt. In dit artikel lees je waarom.

Wie kijkt naar de achternamen van de twee merkt gelijk iets op: Brobbey speelt met een andere achternaam dan Luckassen. Dat komt omdat de 30-jarige verdediger die van zijn moeder draagt. Dat doet tevens ook Kevin Luckassen, die tegenwoordig voor FC Arges speelt in de hoogste competitie van Roemenië. De derde voetballende broer Samuel speelt dan weer met Brobbey.

Waarom Derrick Luckassen voor Ghana speelt

De vier voetbalbroers hebben een vader en moeder uit Ghana. Zij immigreerden uiteindelijk naar Nederland. Daar bleek al gauw dat Derrick Luckassen talent had. Hij brak door als talent van AZ en maakte in 2017 de transfer naar topclub PSV. Ook speelde hij vrijwel voor alle Nederlandse jeugdploegen.

Maar de concurrentie was niet mals in het Nederlands elftal met namen als Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en later Nathan Aké, Matthijs de Ligt en Jurriën Timber Dus kwam het nooit tot een debuut voor Oranje voor de verdediger. Dat gaf Luckassen de kans om van nationale ploeg te switchen. In maart maakte hij zijn debuut voor de Black Stars.

Overigens was het geen zekerheidje dat Luckassen mee ging naar het WK. Hij behoorde aanvankelijk niet tot de 26 namen die werden opgeroepen door bondscoach Carlos Queiroz. Door een blessure van Alexander Djiku van Spartak Moskou mocht de verdediger van het Cypriotische Pafos alsnog mee. Dus kan hij debuteren op het WK.

WK 2026

Van voormalig Ajax-speler Mohammed Kudus was al bekend dat hij het WK met Ghana zou missen door een blessure. De ploeg van de Portugees Queiroz (73) begint het WK op 17 juni tegen Panama. Die wedstrijd mist sterspeler Thomas Partey omdat Canada hem geen visum verleende. Later volgen groepswedstrijden tegen Engeland en Kroatië.

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