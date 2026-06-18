Engeland hoopt op de eerste wereldtitel sinds 1966. Haast wanhopig zingen de fans ieder groot toernooi 'Football's coming home'. De Engelsen zijn in ieder geval goed begonnen aan het WK, na een topduel met Kroatië. Bekijk hieronder het programma, de uitslagen en de stand van Groep L.

De wedstrijd tussen de twee grootmachten stelde niet teleur. Engeland kwam na een veelbesproken penaltymoment op voorsprong via wie anders dan Harry Kane. Toch viel halverwege de eerste helft de gelijkmaker Martin Baturina schoot schitterend raak in de winkelhaak.

De Kroaten stonden echter vlak voor rust niet op te letten bij een corner. Kane profiteerde en knikte binnen: 2-1. Dat was echter niet de ruststand. Na een prachtige teamgoal, met een belangrijke rol voor PSV'er Ivan Perisic, maakte Petar Musa gelijk. Na rust ging het voetbalgeweld vrolijk door. Engeland knalde uit de kleedkamer met een goal van Jude Bellingham. De marge bleef minimaal, dus bleven er kansen voor Kroatië. Toch profiteerde Engeland van de rijkgevulde bank die ze bij zich hebben. Invaller Marcus Rashford besliste het duel.

De groep bestaat verder uit Ghana en Panama. De Afrikanen doen voor de vijfde keer mee en bereikten in 2010 nog de kwartfinale. Zij hebben onder meer de beschikking over de peperdure Antoine Semenyo van Manchester City en Derrick Luckassen, de broer van Brian Brobbey. Panama doet voor de tweede keer mee, na de editie van 2018. Toen vierden de Panamezen groot feest bij hun eerste doelpunt.

Programma Groep L

17 juni om 22.00 uur: Engeland - Kroatië (4-2)

18 juni om 01.00 uur: Ghana - Panama



23 juni om 22.00 uur: Engeland - Ghana

24 juni om 01.00 uur: Panama - Kroatië



27 juni om 23.00 uur: Panama - Engeland

27 juni om 23.00 uur: Kroatië - Ghana

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep L

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