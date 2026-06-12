De emoties zaten hoog bij Raul Jimenez na zijn goal voor Mexico in de openingswedstrijd van het WK voetbal tegen Zuid-Afrika. De Mexicaanse spits barstte nadat hij de 2-0 maakte al bij het juichen in huilen uit. Na afloop verklaarde hij zijn emoties.

"Toen de bal erin ging, was het eerste wat ik deed naar de tribunes van het stadion kijken. Uit gewoonte zocht ik mijn vader... en op dat moment realiseerde ik me dat hij er fysiek niet was om mij een doelpunt te zien maken op het WK in eigen land", zei een tot tranen geroerde Jimenez na afloop. Zijn vader overleed in maart van dit jaar, een paar maanden voor de start van dit WK, op 62-jarige leeftijd.

"Deze goal is volledig voor hem. Het was een ongelooflijk emotioneel moment, ik kon mijn tranen gewoon niet bedwingen. Ik heb vier WK's op deze goal gewacht en hem hier, voor onze mensen, maken, is een wonder."

Schedelbreuk

De 35-jarige aanvaller van het uit de Premier League gedegradeerde Wolverhampton Wanderers ontsnapte zelf ook al een keer aan de dood. In 2020, tijdens een wedstrijd tegen Arsenal, botste hij hard met zijn hoofd op David Luiz. Hij brak zijn schedel en ook zijn hersenen raakten beschadigd. Sindsdien speelt hij met de kenmerkende hoofdband. Artsen zeiden toentertijd dat hij geluk had dat hij het overleefd had. Ook werd er gevreesd voor zijn carrière.

'Ik heb nooit opgegeven'

"Als iemand me een paar jaar geleden, toen ik die schedelbreuk opliep, had verteld dat ik de aanval van Mexico zou leiden bij de opening van het thuis-WK en een doelpunt zou maken, had ik het niet geloofd. De artsen vertelden me toen dat het al een wonder was dat ik nog leefde. Ik heb nooit opgegeven, ik ben blijven werken en vandaag is het bewijs dat geloof en hard werken lonen."

Groep A

Mexico staat na de eerste wedstrijd in Groep A eerste, met Zuid-Korea als naaste achtervolger. De nummers één en twee gaan automatisch door naar de knock-outfase, evenals de acht beste nummers drie. Mexico is met de Verenigde Staten en Canada organiserend land. In Mexico wordt er in drie verschillende stadions gespeeld.

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