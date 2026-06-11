Mexico vierde groot feest nadat spits Raul Jimenez de 2-0 binnenkopte in de openingswedstrijd van het WK voetbal tegen Zuid-Afrika. Op de tribunes in het iconische Estadio Azteca werd die goal flink toegejuicht. Vlak na de goal kwam er een grootheid uit de Mexicaanse sportwereld in beeld, maar dat leidde tot een opvallend misverstand bij NOS-commentator Jeroen Grueter.

Voor Mexico verliep de openingswedstrijd precies zoals ze dat vooraf gehoopt zullen hebben. Voor eigen publiek opende Julián Quiñones al binnen tien minuten de score en toen de Zuid-Afrikanen vlak na rust ook nog rood kregen, kon de zege ze helemaal niet meer ontgaan.

Na 65 minuten spelen maakte spits Jimenez helemaal een einde aan alle onzekerheid door van dichtbij de 2-0 binnen te knikken. Dat werd groot gevierd op de uitverkochte tribunes, waar 83.000 fans zaten.

Direct na de goal kwam er ook een vrolijke Mexicaanse sportgrootheid in beeld. Hij gaf zijn afkomst weg doordat hij een shirt van zijn land droeg, maar toch leidde het bij NOS-commentator Jeroen Grueter tot wat verwarring. "Het is even kijken, het lijkt Wayne Rooney wel met dat Mexico-shirt en die zonnebril, die kan zo'n goal wel waarderen", riep hij door de microfoon.

Canelo Álvarez

Het was echter niet Rooney, maar bokser Canelo Álvarez. De 35-jarige Mexicaan is een grootheid in eigen land en dat komt allemaal door zijn geweldige prestaties in zijn sport. Hij veroverde onder meer wereldtitels in vier verschillende gewichtsklasses.

Grueter corrigeerde enkele minuten later zijn fout. "Nog eventjes terugkomen op de persoon van wie ik vermoedde dat het Wayne Rooney was, dat was hem niet. Het was Canelo Alvarez, de beste en meest geliefde bokser van Mexico. Hartelijk dank, diverse hulplijnen voor deze aanvulling."

Mexico wint openingswedstrijd

Het doelpunt van Jimenez bleek uiteindelijk de laatste van de wedstrijd en daardoor won Mexico met 2-0. In de slotfase vielen er ook nog twee rode kaarten, eentje voor beide teams. Mexico eindigde daardoor met tien spelers, Zuid-Afrika zelfs met slechts negen.

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