Oranje-spelers Tijjani Reijnders, Marten de Roon, Quinten Timber en Lutsharel Geertruida hebben een aantal kinderen uit minder rijke delen van Kansas City verrast. Zij waren aanwezig op het trainingscomplex van het Nederlands elftal tijdens het WK.

De selectie van bondscoach Ronald Koeman bereidt zich voor op het eindtoernooi op het complex van de Kansas City Current, dé vrouwenvoetbalclub van de stad, die op het hoogste niveau uitkomt. Daar vond woensdag ook nog een andere bijeenkomst plaats.

Ontmoeting met kinderen

Namelijk de World Coaches-cursus. Een aantal Orajne-internationals was aanwezig op de feestelijke afsluiting daarvan. Er waren ook 45 kinderen uit minder rijke delen van de stad waren uitgenodigd. De Roon, Reijnders, Timber en Geertruida gingen op de foto met de kinderen en met de 25 coaches, die de afgelopen dagen de cursus hebben doorlopen. Het ging om trainers die al actief zijn in het meisjes- en vrouwenvoetbal.

De cursus was georganiseerd in het kader van het World Coaches-programma van de KNVB en werd verzorgd door KNVB-docent Bert Zuurman. Dat is een oude bekende van Reijnders. Ze werkten samen in de jeugd van PEC Zwolle.

Maatschappelijke impact

Het is de bedoeling dat de deelnemers na het WK verder aan de slag gaan en zo voor een blijvende maatschappelijke impact zorgen in Kansas. Met het World Coaches-programma wil de KNVB bovendien de internationale samenwerking versterken.

WK voetbal

Nederland speelt op 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen Japan. Dat gebeurt niet in Kansas City, maar in Dallas. Het duel met Zweden wordt gespeeld in Houston en de laatste groepswedstrijd van Oranje tegen Tunesië wordt in Kansas zelf gespeeld.

Vanuit Kansas kan je vrij gemakkelijk reizen naar de andere speelsteden. Een vlucht naar Houston en Dallas duurt maximaal anderhalf uur. Daarbij ligt het hotel van Oranje op een kwartier van rijden van het vliegveld, dat is dus ook geen probleem.

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