Op de training van het Nederlands elftal gaat het er niet rustig aan toe, zo blijkt uit beelden van ESPN. Onder anderen Noa Lang moet het ontgelden. Na een harde actie van Memphis Depay schreeuwt de buitenspeler het uit van de pijn.

Het moment gebeurde tijdens een rondo op het vierdaagse trainingskamp van Oranje in New York. Memphis stond in het midden en moest de bal zien te onderscheppen van de rondspelende spelers om hem heen. Toen de bal bij Lang kwam, rook de spits zijn kans. Memphis wilde de bal onderscheppen, maar raakte daarbij de buitenspeler fors op de schenen. Lang, die geen scheenbeschermers om had, sprong op en schreeuwde het uit van de pijn na de actie van zijn landgenoot.

Lang kreeg vervolgens een handje van Memphis, maar veel meer bezorgdheid toonde de topscorer aller tijden niet. De buitenspeler van Napoli had het vervolgens even moeilijk met lopen, maar moest wel gewoon samen met Memphis in het midden. Ook andere spelers leken niet echt onder de indruk. Dat toont wel weer aan dat er bij Oranje op het scherpst van de snede wordt getraind richting de eerste wedstrijden van het WK.

Trainingskamp van Oranje

Op dit moment is Oranje in New York om daar vier dagen te trainen richting de openingswedstrijd van het WK tegen Japan. Dat duel staat gepland voor zondag 14 juni om 22:00 uur. Nederland speelt tegen Japan in Arlington in Texas. De reden dat er eerst in de Big Apple wordt getraind, is het feit dat spelers daar beter kunnen wennen aan de warmte in de Verenigde Staten. Het basiskamp van Oranje in in Kansas City.

Nederland opent het WK dus tegen Japan, waarna duels met Zweden en Tunesië wachten. Tegen de Zweden wordt er in Houston gespeeld en tegen Tunesië in Kansas City. Als het elftal van Ronald Koeman de poule doorkomt, zal de plaats in de poule bepalen waar er gespeeld wordt. Gaat Oranje als groepshoofd door, dan wordt de achtste finale in Mexico gespeeld. Daar is het nog heter dan in de Verenigde Staten.

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