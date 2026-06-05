Het Nederlands elftal heeft een opvallend advies gekregen van oud-Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. De beleidsbepaler, die onlangs vertrok uit Rotterdam, raadt de ploeg van Ronald Koeman aan om geen groepswinnaar te worden op het WK en dat doet hij om een specifieke reden.

Het advies van Te Kloese heeft te maken met de verdere indeling qua steden voor de knock-outfase van het WK voetbal. Als Nederland eerste wordt in groep F, de poule met Japan, Zweden en Tunesië, dan treft Oranje de nummer twee van de poule met Brazilië, Marokko, Haïti en Schotland. Voor die eerste knock-outwedstrijd zou Nederland dan af moeten reizen van de uitvalsbasis in het Amerikaanse Kansas City, naar het Mexicaanse Monterrey. En met die plaats heeft het advies van Te Kloese te maken.

Opvallend advies voor Nederlands elftal

Te Kloese werkte en woonde enkele jaren in de Mexicaanse stad en is er vanaf komend seizoen ook actief als directeur bij voetbalclub Monterrey. Tegenover de Telegraaf waarschuwt hij het Nederlands elftal voor de hete temperaturen in de Mexicaanse stad. Te Kloese vertelt dat het tussen mei en september vaak rond de 40 graden of warmer kan worden. Ook legt hij uit dat Monterrey tussen heel hoge bergen ligt. "Ik zou ervan wegblijven. Word maar geen groepswinnaar op het WK", waarschuwt Te Kloese de manschappen van Koeman.

Andere scenario's voor Oranje

Als Nederland tweede wordt in de poule, dan treft Oranje de nummer één van poule C. Die wedstrijd zal dan gespeeld worden in het Amerikaanse Houston. Dat zou voor Koeman en zijn ploeg bekend terrein zijn. De tweede groepswedstrijd van Nederland tegen Zweden op 20 juni wordt in dezelfde stad afgewerkt. Mocht Nederland derde worden in de poule, dan is het nog niet zeker in welke stad er gespeeld moet worden. Mexico-City en het Canadese Vancouver zijn dan bijvoorbeeld nog opties.

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