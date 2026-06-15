De kop is er af voor het Nederlands elftal. Nadat het op een 1-0 en 2-1 voorsprong kwam tegen Japan, moest de ploeg van Ronald Koeman in de slotminuten toch nog een gelijkspel incasseren. Na het ietwat teleurstellende duel zochten de Oranje-internationals steun bij hun aanwezige familieleden.

Oranje kreeg tweemaal snel een doelpunt tegen nadat ze zelf op voorsprong waren gekomen. In de 89e minuut viel de 2-2 nadat eerder respectievelijk Virgil van Dijk en Crysencio Summerville voor de 1-0 en 2-1 gezorgd hadden. Nederland houdt dus één punt over aan het gelijkspel, dat door de late tegentreffer misschien meer aanvoelt als een verlies.

Na het openingsduel zochten de Oranje-internationals hun aanwezige familieleden op in het immense Dallas Stadium. Blossom de Weerd, de vriendin van Noa Lang, legde op Instagram vast hoe de aanvaller zijn zoontje in zijn armen sloot na het gelijkspel. Ook deelt De Weerd enkele schattige foto's van hun kinderen voorafgaand aan het duel. Lang en De Weerd hebben samen twee zoons. Ook heeft De Weerd een dochter uit een andere relatie, de bonusdochter van Lang dus.

Kinderen

Veel Oranje-internationals zijn al vader. Op beelden van de NOS is te zien hoe naast Lang ook Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Denzel Dumfries hun kinderen opzoeken na het duel. Cindy Peroti, de vriendin van Gravenberch, zette haar partner in het zonnetje met een video van Gravenberch voorzien van de tekst 'topper', gevolgd door een Oranje-gekleurd hartje.

Zaterdag neemt Nederland het op tegen Zweden. Dat belooft een flinke beproeving te worden voor Nederland. Zweden won vannacht met liefst 5-1 van Tunesië en gaat voorlopig aan kop Groep F. Maandagavond (Nederlandse tijd) is het familiedag voor de internationals. Speciaal daarvoor waren geliefden en andere naasten al naar Texas gevlogen om de eerste wedstrijd te bekijken en de training van maandag te bezoeken.

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