Ismaël Koné is als een ware held onthaald door zijn Canadese teamgenoten op het WK, nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen na een operatie aan een gebroken been. Een video op sociale media toonde hoe de 24-jarige middenvelder werd toegejuicht door alle spelers van het team toen hij uit een auto stapte na het verlaten van het ziekenhuis.

Tijdens het duel tussen Canada en Qatar zette Assim Madibo op een ongelukkig moment een tackle in op Koné die net een draai wil maken. De Qatarees schoffelde het been van Koné onder zijn lichaam vandaan en zag al gauw dat het flink mis was. Het been van Koné stond in een onnatuurlijke positie en toen de Canadees zelf ernaar keek, schrok hij zich te pletter. De beelden waren kort op tv te zien, maar er werd al gauw weg geschakeld. Een herhaling volgde ook niet meer.

Alle andere spelers op het veld zagen ook al heel snel dat het foute boel was en gingen zo snel ze konden naar de aangeslagen speler toe. Ze vormden een kring om hem heen waarin hij rustig de medische zorg kreeg die hij nodig had. Terwijl dit scenario zich voltrok werd ook Madibo getroost. De middenvelder van Qatar stond in tranen toe te kijken, hij voelde zich ontzettend schuldig. Hij werd later na ingrijpen van de VAR met een rode kaart van het veld gestuurd.

Heldenonthaal

Koné mist de rest van het WK 2026. Op Instagram liet hij een poosje na zijn horrorblessure van zich horen. 'Aan alle Canadese broeders, ik heb mezelf tot assistent-coach ontpopt om jullie vanaf de zijlijn te steunen. Ik wilde jullie laten weten dat ik jullie vanuit het diepste van mijn hart liefheb en dat onze broederschap alles voor me betekent. Wat jullie gisteren hebben gedaan, zal ik nooit vergeten. Ik ben snel weer terug en dan gaan we samen nog veel meer mooie herinneringen maken', liet hij weten.

Canada speelt zijn volgende groepswedstrijd in groep B tegen Zwitserland op 24 juni (woensdag), en hoopt voor het eerst in hun derde deelname de knock-outfase van een WK te bereiken. De Canadezen hebben tot nu toe 4 punten, net zoveel als Zwitserland. Inmiddels is Koné ontslagen uit het ziekenhuis. Hij kon daarbij rekenen op een heldenonthaal van zijn teamgenoten.

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