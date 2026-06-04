Cristiano Ronaldo heeft in aanloop naar het WK voetbal een opvallende video gedeeld op sociale media. In samenwerking met grote voetbalsterren maakte hij reclame voor Nike, maar het was Oranje-international Virgil van Dijk die de aandacht trok met zijn rol.

De grootste sterren uit de voetbalwereld kwamen bijeen om een reclamespotje op te nemen voor Nike. Maar dat gaat niet zoals de regisseur had gehoopt, is de strekking van de video. Franse aanvaller Kylian Mbappé opent het filmpje, waarna de regisseur teleurgesteld tegen hem schreeuwt.

Kim Kardashian

Ook Vinicius Jr., Erling Haaland en Jamal Musiala zijn te zien in de studio, maar het is Van Dijk die volgens kijkers de show steelt. Hij komt als eerst in beeld op het moment dat realityster Kim Kardashian de studio binnenkomt en is even afgeleid door haar aanwezigheid.

Actieheld

Maar de actie begint pas echt als Ronaldo met de bal aan de haal gaat. De Portugese legende dribbelt tussen brandende auto's en meerdere verdedigers door. Maar dan staat Van Dijk plots voor hem. De Oranje-aanvoerder voert een tackle uit, waarbij hij CR7 raakt.

De bal rolt richting een brandend huis en Ronaldo rent er zonder aarzelen achteraan. Maar op het moment dat hij binnen is, ontploft het huis. Als een echte superheld komt de aanvaller er zonder kleerscheuren vanaf en loopt door de vlammenzee terug richting Van Dijk, als referentie naar de film Terminator. De verdediger heeft een duidelijke boodschap: "Waarom ga je niet gewoon dood", schreeuwt de Nederlander, waarna het scherm op zwart gaat.

Op sociale media denken voetbalfans dat Van Dijk een onderonsje op het veld met Ronaldo wel zou winnen. "Hij heeft hem in elke ontmoeting al gedomineerd", schrijft iemand.

WK voetbal 2026

De selectie van bondscoach Ronald Koeman is onderweg naar de Verenigde Staten. Nederland speelt op 8 juni nog in New York tegen Oezbekistan. Op 14 juni is Japan, in Dallas, de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. De andere landen in de poule zijn Zweden en Tunesië.

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