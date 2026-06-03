Virgil van Dijk beleefde woensdag met Oranje een dramatische uitzwaaiwedstrijd in aanloop naar het WK voetbal. Nederland verloor met 1-0 van Algerije, maar na afloop werd hij naar iets heel anders gevraagd. Dat verbaasde de aanvoerder.

Bondscoach Ronald Koeman zag zijn elftal een dag voor het vertrek naar de Verenigde Staten in stadion De Kuip in de slotfase onderuit gaan tegen Algerije: 0-1. Feyenoorder Anis Hadj Moussa maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt door de bal in de hoek te krullen.

Na afloop stond Van Dijk de NOS te woord, klaar om de klappen te vangen na die nederlaag. Maar de international werd vooral gevraagd naar de situatie bij zijn club Liverpool. Daar werd trainer Arne Slot zaterdag ontslagen na een teleurstellend seizoen.

Verrassing

Hoe denkt Van Dijk daarover? Er verschijnt een cynische grijns op zijn gezicht en de verdediger schudt zijn hoofd na die vraag. "Als een verrassing. Dat jij die vraag hier stelt, verrast mij natuurlijk ook", zegt hij. "Maar goed, ik heb met Arne gesproken, ik heb met Sipke (Hulshoff, red.) gesproken. Dat is voor mij het allerbelangrijkste."

"Ik ben hen heel erg dankbaar voor alles wat ze hebben betekend, voor mij en voor de club." Hij hoopt de de club nu weer de weg omhoog kan inzetten. "Want dit seizoen was beneden peil."

Van Dijk vernam het nieuws via de media. "Ik landde zaterdagmiddag in Amsterdam en toen was het al gelekt. Daarna heb ik gesprekken gehad, maar de beslissing was al in de ochtend genomen. Arne was ook al op de hoogte gebracht", legt hij uit.

WK voetbal

Voor Oranje is er in ieder geval nog werk aan de winkel. Oranje speelt maandag in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Volgende week zondag is Japan op het WK de eerste tegenstander in de groepsfase. De andere landen in de poule zijn Zweden en Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover