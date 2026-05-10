Japan moet het op het WK voetbal mogelijk doen zonder sterspeler Koaru Mitoma. De aanvallende middenvelder van Brighton & Hove Albion viel net na rust uit in het Premier League-duel met degradant Wolverhampton Wanderers. Het wordt nu een race tegen de klok om het duel met Nederland te halen op 14 juni.

Mitoma verliet het veld hinkend in de 58ste minuut, werd vervangen door de voormalig Oranje-verdediger Joël Veltman en verliet volgens Britse media het stadion met krukken. Hij greep met een grimas vol pijn naar zijn hamstring toen het misging en moest minutenlang behandeld worden door de medische staf op het veld. Brighton won het duel wel met 3-0 en houdt zo de hoop op Europees voetbal volgend seizoen levend.

'Het zag er niet goed uit'

“We moeten de resultaten van de medische onderzoeken afwachten om de omvang van de blessure te bepalen en een indicatie te krijgen van de duur van de gedwongen pauze. Het zag er niet goed uit, hoogstwaarschijnlijk gaat het om een blessure aan de hamstring van zijn linkerbeen. Ik probeer echter positief te blijven en te geloven dat het niet zo ernstig zal zijn,” verklaarde Brighton-trainer Fabian Hurzeler na de wedstrijd.

Japan begint op 14 juni aan het WK voetbal met een wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman van Oranje zal niet rouwig zijn als Mitoma daarin ontbreekt. Het wordt een race tegen de klok of de dynamische speler het haalt. Mogelijk is een hamstringblessure niet desastreus voor het hele WK, maar is de eerste wedstrijd wel erg kort dag.

Japan verloor al veel eerder dit seizoen een andere sterspeler die er zeker niet bij is tijdens het WK. Takumi Minamino van AS Monaco scheurde in december zijn voorste kruisband in zijn knie en ligt er tot zeker augustus uit. Bij Nederland zijn Jerdy Schouten en Xavi Simons dusdanig geblesseerd dat zij er ook niet bij zijn in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Japan en Nederland delen de WK-groep verder met Zweden en Tunesië. Bij Zweden is Dejan Kulusevski er zeer waarschijnlijk niet bij.

