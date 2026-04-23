Lamine Yamal is de volgende naam in de steeds langer wordende lijst van topspelers die het WK voetbal dreigen te missen. De sterspeler van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg raakte op bizarre wijze geblesseerd bij het nemen van een strafschop. Hoewel er achter zijn naam nog een vraagteken staat, is er al een elftal te maken van topnamen die het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico missen.

Frankrijk, één van de topfavorieten voor de eindzege, moet het WK doen zonder Hugo Ekitiké. De aanvaller van Liverpool scheurde in de Champions League tegen PSG zijn achillespees af en is er komende zomer sowieso niet bij. Het is ook maar de vraag of de fans hem überhaupt in 2026 nog in actie zien. Hij is één van de sterren die het grootste vierjaarlijkste voetbalfeest moet missen.

Jerdy Schouten

Serge Gnabry, één van de sleutelspelers van Bayern München, moest zich eveneens melden met droevig nieuws. Vanuit Nederlands oogpunt moeten 'we' het doen zonder Jerdy Schouten. De middenvelder van Eredivisie-kampioen PSV is sowieso niet beschikbaar voor bondscoach Ronald Koeman. Brazilië mist met Rodrygo (Real Madrid) en Estevao (Chelsea) zelfs twee topspelers.

Vraagtekens

Behalve de zekerheidjes zijn er ook veel spelers met vraagtekens achter hun naam. Zij zijn momenteel geblesseerd en de vraag is of ze het WK halen of niet. Check hieronder een lijst van grote namen van wie het niet zeker is dat ze hun land kunnen versterken.

Memphis Depay (Corinthians / Nederland)

Josko Gvardiol (Manchester City / Kroatië)

Lamine Yamal (FC Barcelona / Spanje)

Justin Kluivert (Bournemouth / Nederland)

Reece James (Chelsea / Engeland)

Ruben Dias (Manchester City / Portugal)

Matthijs de Ligt (Manchester United / Nederland)

Alisson (Liverpool / Brazilië)

Thibaut Courtois (Real Madrid / België)

Romelu Lukaku (Napoli / België)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur / Argentinië)

WK voetbal

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd Mexico - Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Daar is Takumi Minamino van AS Monaco sowieso niet bij. Hij staat tot zeker augustus buitenspel. Bij Zweden, een andere tegenstander in de groep van Oranje, vecht Tottenham Hotspur-ster Dejan Kulusevski voor een terugkeer.