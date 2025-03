PSV was na de 1-7-nederlaag tegen Arsenal in eigen huis al zo goed als zeker van uitschakeling in de Champions League, maar de Eindhovenaren hebben hun huid duur verkocht in de return. In Londen hield PSV de Engelse grootmacht knap op 2-2. Met een 9-3 nederlaag over twee duels was Arsenal overduidelijk een paar maten te groot en zit het Europese avontuur erop voor de ploeg van Peter Bosz.