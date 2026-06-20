Paraguay is het eerste land dat op het WK de dupe is geworden van een nieuwe regel. Miguel Almiron benadeelde zijn ploeg door een opmerkelijk gebaar, waardoor zijn ploeg met tien verder moet tegen Turkije.

In de blessuretijd van de eerste helft tussen Paraguay en Turkije ontstond er een opstootje tussen wat spelers. Ook ex-Newcastle United-speler Miguel Almiron was hierbij betrokken. De Paraguayaan bedekte echter zijn mond terwijl hij iets tegen een van de Turkse spelers zei. De tegenstander merkte dit gelijk op en ook de arbiter werd naar het scherm geroepen. Zijn oordeel was onverbiddelijk. Almiron praatte met zijn hand voor de mond en dat is sinds dit WK tegen de regels. Zijn straf? Een rode kaart.

Miguel Almiron is handed a straight red for covering his mouth, the first adoption of the new rule at this World Cup.



Paraguay are down to 10 for the rest of this match against Turkiye. pic.twitter.com/2o8x41Y1n7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2026

Oorzaak nieuwe regel

Het praten met de hand voor de mond is sinds dit WK verboden en kan bestraft worden met een rode kaart. Dit is echter niet verplicht voor arbiters. Deze regel is ingevoerd met in het achterhoofd een incident in de Champions League van dit jaar. Benfica-speler Gianluca Prestianni zou Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior racistisch hebben bejegend, maar dit was niet te bewijzen omdat de Argentijn met de hand voor de mond praatte.

Het incident rondom Prestianni en Vinicius zorgde voor veel ophef in de voetballerij. Het praten met de hand voor de mond kwam steeds meer onder vuur te liggen. Spelers doen dit ook regelmatig na een wedstrijd, zodat media of kijkers niet kunnen meekijken met wat de spelers tegen elkaar zeggen. De FIFA heeft op dit WK het praten met de hand voor de mond dus verbannen.

Hard gelag voor Paraguay

Voor Paraguay is de rode kaart een hard gelag. Het Zuid-Amerikaanse land kwam al in de eerste minuut van de wedstrijd tegen Turkije verrassend op voorsprong. Matias Galarza knalde van afstand raak. Turkije heeft het grootste deel van het balbezit, maar de ploeg komt nog niet tot scoren. Paraguay wist de 1-0 voorsprong tot aan de rust te behouden, maar moet dus de hele tweede helft met tien man verder.

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