Blossom de Weerd is al sinds het begin van zijn voetbalcarrière samen met Noa Lang. Ze vertelt open over hoe ze de Oranje-international leerde kennen en hoe het is om samen te leven met een van de meest besproken spelers van het Nederlands elftal.

De dertigjarige De Weerd en Lang leerden elkaar kennen via social media. Toen de 26-jarige voetballer nog uitkwam voor Jong Ajax trok hij de stoute schoenen aan en stuurde hij zijn huidige partner een berichtje. Lang woonde nog in Rotterdam en De Weerd in Amsterdam. De eerste date was een etentje bij haar thuis na een training van de voetballer. Lang was toen 19 jaar en De Weerd 23.

Gezin Lang en De Weerd

De Weerd had op het moment van de date al een dochter van 1 jaar uit een eerdere relatie en ook het leeftijdsverschil schrok haar wat af. Daardoor kende de relatie in het begin wat 'ups en downs'. Toch was De Weerd al snel onder de indruk van meerdere punten van Lang. "Hij was totaal niet op zijn mondje gevallen en dat vond ik grappig. Ik zag het eerst niet zo serieus. Maar vanaf het moment dat hij mijn dochter ontmoette, nam hij meteen een vaderrol op zich. Daar ben ik hem dankbaar voor", schetst De Weerd het begin van de achtjarige relatie met Lang.

Lang en De Weerd vormen inmiddels een gezin van vijf, want samen hebben ze ook twee zoons van drie en twee jaar. De afgelopen tijd leefde het gezin weinig samen. Lang speelde op huurbasis bij Galatasaray in Istanbul, maar De Weerd bleef met de kinderen in Napels. Haar moeder woonde ook tijdelijk in de Italiaanse stad om te helpen. Het gezin wilde de oudste dochter van De Weerd niet van school halen en Lang wilde meer spelen richting het WK. Na het toernooi lijkt de buitenspeler echter terug te keren naar Napoli en is het gezin weer herenigd.

Dat het gedrag van Lang soms veel wordt besproken, doet De Weerd ook erg weinig. "Iedereen heeft een mening over hem, maar daar ben ik totaal niet mee bezig."

Nieuwe kledinglijn

De Weerd is inmiddels fulltime moeder, maar toch probeert ze hier nog iets naast te doen. Zo laat ze voor het WK shirts van Oranje stylen tot cropped tops en getailleerde modellen. Toch heeft De Weerd zelf maar weinig met voetbal. "Voordat ik Noa kende, had ik nog nooit een wedstrijd gezien. Nu ga ik echt voor hem, maar ik vind die negentig minuten best lang duren, haha."

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