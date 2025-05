Dit is de vriendin van Noa Lang: Blossom Blue, moeder van drie en partner van de markante PSV-kampioen

Noa Lang en Blossom de Weerd kunnen hun geluk niet op, nu de flamboyante PSV'er voor de tweede keer op rij landskampioen is geworden. Lang is één van de meest besproken spelers in de Eredivisie, maar wat weten we over zijn partner?

Opvallend: Blossom Blue heet eigenlijk helemaal geen Blue met de achternaam. Haar echte naam is Blossom de Weerd. De twee leerden elkaar jaren geleden kennen in Amsterdam, waar Lang als profvoetballer doorbrak bij Ajax. In april 2023 kregen de twee hun eerste kindje: een zoontje genaamd Navy Livai. Blue had al een dochtertje uit een eerdere relatie. Daar is Lang nu de 'bonuspapa' van.

In juni van 2024 verwelkomden Lang en Blue opnieuw een zoontje: Ryver Oakley. Lang deelde een paar dagen na de geboorte trots een foto met de nieuwste aanwinst van het gezin.

Blue houdt haar Instagram afgeschermd van de buitenwereld. Waar Lang meer dan een half miljoen volgers heeft op Instagram, heeft zijn vriendin daar geen behoefte aan. Zij deelt wel geregeld video's op haar TikTok-kanaal, onder meer van het gezin bij de voetbalwedstrijden van Lang. Ze is uiteraard vaak aanwezig om vriendlief te ondersteunen. Zo reisde ze in de winter van 2022 af naar het WK in Qatar.

Als we haar Facebook-account mogen geloven, werkt Blue zelf nog altijd in Amsterdam. Daar zou ze inmiddels al een jaartje of zeven haar geld verdienen bij een tandarts. De vraag is hoe actueel die informatie is.

Uiteraard had Blue een grote rol in de documentaireserie over Lang, die zelf nauwelijks wat op zijn sociale kanalen deelt van zijn vriendin. In de serie Lastpak ging één scene viraal waarin de twee het met elkaar aan de stok kregen. Vooral het taalgebruik van de voetballer, wiens vriendin haast heeft, maakte de tongen los. "Broer? En ik dan? Ik praat over voetbalschoenen man, gek..." Ondanks het akkefietje op beeld zijn de twee ook jaren later nog gelukkig.

Eerder dit seizoen was er de nederlaag van PSV bij PEC Zwolle (3-1) weer het nodige te doen om Lang, die aanvoerder Luuk de Jong met een wegwerpgebaar leek te vertellen dat hij de fans van de Eindhovenaren niet hoefde te bedanken. Dat viel bij lang niet alle PSV'ers in goede aarde. "Als iedereen je mag, heb je een probleem", is niet voor niks de tekst die de Oranje-international op zijn socials gebruikt.

Tijdens het gelijkspel tegen Willem II kreeg Lang het opnieuw aan de stok met de aanhang van PSV. De rappende aanvaller vindt dat hij meer gesteund zou moeten worden en liet dat in woord en gebaar blijken. De vrede lijkt inmiddels getekend, want tijdens de memorabele Champions League-zege op Juventus sloot het publiek de spraakmakende aanvaller weer in de armen.

