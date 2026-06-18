Alle ogen waren woensdagavond gericht op Cristiano Ronaldo. De Portugese superster kon niet achterblijven op het WK voetbal nadat mede-supersterren Kylian Mbappé, Erling Haaland en vooral rivaal Lionel Messi hadden geschitterd. Het werd echter een tranendal voor de aanvaller, die met zijn land niet voorbij Congo kwam. Zijn vrouw Georgina Rodriguez steekt hem een hart onder de riem.

De kritieken waren na Portugal - Congo op het WK (1-1) niet mals. De 41-jarige Ronaldo liep volgens ex-topvoetballer Thierry Henry meer in de weg dan dat hij bijdroeg aan Portugal. Ook in de podcast Sportnieuws.nl WK Voetbal waren de meningen niet mals over de superster. Robert Maaskant en Ralf Seuntjens vonden het vooral treurig om te zien.

Belangrijker voor Ronaldo zelf is dat zijn naasten hem steunen in deze tijd. Zijn vrouw Georgina Rodriguez laat haar support blijken voor haar man, door een hartje te plaatsen op Instagram bij de reactie van de superster zelf. Zo zien haar liefst 73 miljoen volgers dat ze achter hem staat.

'Niet het begin dat we wilden'

Zelf liet Ronaldo in een clichébericht weten dat hij de focus op de rest van het WK houdt. "Niet het begin dat we wilden, maar dit is nog lang niet voorbij. Hoofd omhoog en focus op de volgende wedstrijd", schreef hij op Instagram aan zijn 666 miljoen volgers. Veel van hen steunen Ronaldo ondanks zijn slechte wedstrijd. Onder anderen topschaatser Joep Wennemars laat een hartje achter bij Ronaldo's post.

Portugal moet er in de resterende wedstrijden tegen Colombia en Oezbekistan voor zorgen dat het bij de beste drie landen van Groep K eindigt. De nummers 1 en 2 zijn zeker van de knock-outfase, terwijl ook de acht beste nummers drie doorgaan. Nederland staat in die stand momenteel bovenaan.

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