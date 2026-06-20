De druk staat er direct op voor Oranje. Na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan wacht tegen Zweden een wedstrijd die grote gevolgen kan hebben voor de kansen op de knock-outfase. Met de nodige personele twijfels richting dit duel, was het de vraag met welke 11 namen Koeman op de proppen zou komen. Dat is nu bekend. Dit is de opstelling van Oranje tegen Zweden.

De voorbereiding van Oranje op het cruciale WK-duel met Zweden leek lange tijd vlekkeloos te verlopen. Twee dagen voor de wedstrijd stond nog de volledige selectie op het trainingsveld en leek Ronald Koeman over al zijn spelers te kunnen beschikken. Een dag voor de aftrap is dat beeld totaal anders. Tijdens de persconferentie in Houston ging het dan ook niet alleen over de opstelling, maar vooral over de fitheid van enkele belangrijke spelers.

Eerder ging er al een streep door de naam van Quinten Timber. De middenvelder liep tijdens een trainingspartij een lichte hersenschudding op en mist daardoor het duel met Zweden. Maar op de persconferentie werd het ook duidelijk dat Frenkie de Jong niet ongeschonden uit de strijd was gekomen. De middenvelder trainde vrijdag wel mee met de selectie, al wil de bondscoach nog geen definitieve duidelijkheid geven over zijn inzetbaarheid. "Hij heeft grotendeels getraind, maar we wachten de reactie af. Het blijft dus nog een licht vraagteken."

De zorgen bleken voor niets te zijn: De Jong start gewoon in de basis bij Oranje tegen Zweden. Bij de persconferentie kreeg Koeman ook opnieuw de vraag of Memphis Depay in de spits gaat beginnen. Daar liet de bondscoach weinig over los. Uiteindelijk is gebleken dat ook Memphis niet in de basis start bij Oranje. Koeman zal nog niet tevreden zijn met zijn fitheid. Het is namelijk Brian Brobbey die verrassend in de punt van de aanval zal beginnen. Dat betekent voor Malen dat hij uit de spits weg moet en naar de rechtsbuitenpositie gaat.

Opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

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