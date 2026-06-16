Het Nederlands elftal heeft in aanloop naar het tweede groepsduel op het WK voetbal steun gekregen van de familie en spelersvrouwen. Op de training van Oranje stal Mikky Kiemeney, vrouw van Frenkie de Jong de show met haar twee zoontjes. Ze liet zelfs nog even haar keeperskwaliteiten zien.

Het was een prachtig gezicht op de dag na het gelijke spel tegen Japan. Oranje trainde nog op een veld in Dallas en daarbij was de familie uitgenodigd. Middenvelder De Jong kon zijn vrouw en zoontje Miles en Mason weer in de armen sluiten.

Zij hadden de grootste lol op het veld. De 2-jarige Miles hoopte ook zijn eerste goal te maken in het tenue van Oranje, maar zijn moeder zat in de weg. Zij liet haar keeperskwaliteiten zien en hield het schot van haar zoontje.

Bekijk hier de beelden van familie De Jong op de Oranje-training:

Kiemeney reisde samen met Miles en Mason de Oranje-international achterna voor de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Ze woont met De Jong in Barcelona, maar spendeerde voorafgaand aan het WK wat tijd in Nederland.

'Belangrijke dag'

Cody Gakpo genoot ook van het weerzien met zijn familie. “Dit is een heel belangrijke dag”, vertelt hij in gesprek met onder andere Sportnieuws.nl. “Het lijkt erop dat iedereen echt een familiemens is. Dan zijn het deze dagen die je weer wat extra energie geven.”

Gakpo heeft met zijn vriendin Noa van der Bij een zoontje Samuël Seth en krijgt er nu ook een tweede bij. Dat maakte hij eind mei bekend. Ze zijn in verwachting van nog een zoontje. Van der Bij is uitgerekend in november, ver na het toernooi. “Het is een godsgeschenk. Dan zijn toch wel weer de mooie dingen, dat is prachtig.”

WK voetbal

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt zaterdag het tweede groepsduel tegen Zweden. De laatste tegenstander van Oranje in de poule is Tunesië.

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